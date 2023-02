Złoty zyskuje do głównych walut

Złoty w poniedziałek (27 lutego) zyskał do głównych walut. Euro potaniało o niespełna 0,5 proc. i ok. godz. 18 kosztowało nieco ponad 4,71 zł, a dolar staniał o blisko 0,6 proc.

Złoty w poniedziałek po południu zyskał do głównych walut. Euro potaniało o niespełna 0,5 proc. i ok. godz. 18 kosztowało nieco ponad 4,71 zł, a dolar staniał o blisko 0,6 proc. i ok. godz. 18 kosztował niecałe 4,45 zł. Także frank szwajcarski stracił 0,15 proc. do złotego i kosztował prawie 4,75 zł.

W poniedziałek rano euro kosztowało 4,72 zł, dolar blisko 4,48 zł, a frank szwajcarski prawie 4,76 zł.









