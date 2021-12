Złożono wnioski w sprawie obniżenia VAT na paliwa

Wnioski w sprawie możliwości dalszego obniżenia VAT na paliwa i zawieszenia pobierania tego podatku od żywności, zostały formalnie złożone, Polska czeka na podjęcie w tej sprawie decyzji przez Komisję Europejską - powiedział w Brukseli rzecznik rządu Piotr Müller.

"Te wnioski (w sprawie obniżenia VAT - red.) zostały formalnie złożone. Pan premier rozmawiał z przewodniczącą Ursulą von der Leyen w tej sprawie. Czekamy na formalne decyzje ze strony Komisji Europejskiej" - powiedział rzecznik.

"W momencie gdy Komisja Europejska udzieli takiej zgody, niezwłocznie zdecydujemy się na to, żeby obniżyć, na tyle na ile to będzie możliwe, VAT na paliwa i na żywność pierwszej potrzeby, tę którą na co dzień kupujemy, z 5 proc. do 0 proc., ale zgodnie z przepisami wymagana jest na to zgoda Komisji Europejskiej" - dodał.

Rzecznik poinformował, że w środę premier Mateusz Morawiecki dwukrotnie rozmawiał z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen oraz z komisarzem do spraw gospodarczych Unii Europejskiej, aby przekonywać ich do wyrażenia zgody na dalsze obniżanie VAT w Polsce.

Müller przypomniał, że rząd już obniżył opodatkowanie paliw w czego efekty, w postaci obniżek na stacjach paliw będą widoczne od 20 grudnia.

