Zmagania z ociepleniem klimatu rozczarowują

W wyniku przedłużonych o dwa dni negocjacji w trakcie szczytu klimatycznego COP27, kraje rozwinięte zgodziły się na utworzenie funduszu strat i zniszczeń o co zabiegały państwa rozwijające się. Uczestnicy szczytu nie mają jednak poczucia, że wydarzenie kończy się sukcesem.

Kraje rozwijające się od samego początku COP27 zabiegały o utworzenie funduszu, argumentując, że kraje bogate nie wywiązują się z finansowych zobowiązań jakie złożyły wobec biedniejszych. W 2020 roku zadeklarowały, że rocznie będą wpłacać na ich rzecz 100 miliardów dolarów. Tak się jednak nigdy nie stało.

Łącznie do 2022 roku wpłaciły nieco ponad 90 miliardów dolarów. Stąd kraje rozwijające się zabiegały o to, by stworzyć pewny i funkcjonalny mechanizm finansowy, czyli fundusz strat i zniszczeń.

Pierwsza zobowiązała się do tego Unia Europejska. Do wysiłków na rzecz powstania funduszu zobowiązały się po kolejnej rundzie negocjacyjnej Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Cały czas jednak w tej drużynie brakuje Chin.

Niektórzy delegaci uważają powstanie funduszu za historyczny sukces. Inni podkreślają, że trudno ich za taki uznać biorąc pod uwagę, że brak jest zobowiązań dotyczących bardziej ambitnego podejścia do cięcia emisja CO2, co jest konieczne, jeśli globalna temperatura ma nie przekroczyć 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej.

Ustanowiony fundusz strat i zniszczeń to swego rodzaju klimatyczne reperacje, których celem jest rekompensata krajom rozwijającym się strat ponoszonych w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych wywołanych zmianami klimatu, takich jak; huragany, powodzie, susze. Kraje biedniejsze argumentowały, że to wysokie emisje państw bogatych doprowadziły do różnego rodzaju katastrof, jak na przykład ostatnia powódź w Pakistanie, która zabiła ponad 1700 osób i kosztowała około 30 miliardów dolarów.

