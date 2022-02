Zmarł profesor Jerzy Osiatyński, były minister finansów

W wieku 81 lat zmarł Jerzy Osiatyński, polski profesor nauk ekonomicznych, były minister finansów oraz doradca prezydenta Komorowskiego.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, Jerzy Osiatyński zmarł po długiej chorobie w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Przebywał w szpitalu od wielu miesięcy.

Jerzy Osiatyński był posłem na Sejm PRL X kadencji (sejm kontraktowy) oraz posłem na Sejm RP I, II i III kadencji. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński powołał go do Narodowej Rady Rozwoju. Później Osiatyński był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.



W latach 1992-1993 kierował Ministerstwem Finansów, od 2013 do 2019 roku zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl