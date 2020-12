Zmarł wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński. Wiadomość o jego śmierci przekazała spółka. Tadeusz Zwierzyński pracował w PERN od 2012 r., a od 2016 r. był członkiem zarządu tej spółki, strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Doświadczony menadżer i fachowiec, życzliwy kolega i przyjaciel. Zmarł 18 grudnia 2020 r. Cześć Jego Pamięci!" - poinformował PERN na swej stronie internetowej w nocie biograficznej Tadeusza Zwierzyńskiego.

"Pan prezes Tadeusz Zwierzyński posiadał ogromne doświadczenie zawodowe, zrealizował w Polsce wiele ważnych inwestycji, w tym w energetyce. Był człowiekiem o ogromnej wiedzy, osobą absolutnie wyjątkową, otwartą, zawsze gotową do rozmowy, wysłuchania i udzielenia porady, nie tylko w kontaktach pracowniczych, ale i prywatnie" - powiedziała PAP rzecznik PERN Katarzyna Krasińska.

Tadeusz Zwierzyński rozpoczął pracę w PERN w czerwcu 2012 r. jako kierownik projektu Terminal Naftowy w Gdańsku. Był tam odpowiedzialny za realizację inwestycji i oddanie do eksploatacji pierwszej jej części przeznaczonej do transportu i magazynowania ropy naftowej. Wcześniej, w latach 2009-11 był wiceprezesem zarządu PLNG z siedzibą w Świnoujściu - od stycznia 2010 r. odpowiedzialnym za budowę tamtejszego terminala regazyfikacyjnego. W latach 2007-09 był z kolei prezesem Polskie LNG, a przedtem, od 2006 r., wiceprezesem PGNiG, gdzie nadzorował projekty strategiczne, w tym realizację importu LNG do Polski, a także odpowiadał za część badawczo-rozwojową spółki.

Wcześniej Tadeusz Zwierzyński pracował na kierowniczych stanowiskach w stoczniach: w latach 2002-06 w Stoczni Szczecińskiej Nowej, jako dyrektor ds. technicznych i restrukturyzacji, od 1997 r. do 2002 r. w Stoczni Gdyńskiej, jako dyrektor techniczny-prokurent, a uprzednio w latach 1995-97 członek zarządu, dyrektor techniczny, natomiast w latach 1989-94 kierownik Biura przygotowania produkcji.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.