Zmarli w 2019 r. Oni odeszli w mijającym roku

W 2019 r. odeszło wielu przedsiębiorców, biznesmenów, polityków oraz ludzi kultury i nauki. Pożegnaliśmy m.in. Jana Olszewskiego, Kazimierza Pazgana, Karla Lagerfelda, Lee Iacoccę, Kornela Morawieckiego, Jana Szyszkę czy Nikiego Laudę.

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

13 lutego zmarła Kazimiera Plezia. Była politykiem. Posłanka na Sejm PRL VII i VIII kadencji.19 lutego odszedł Tadeusz Wierzbicki – ekonomista, w latach 1989–1993 rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista zakresie: informatyka ekonomiczna, organizacja przetwarzania danych, rachunkowość.19 lutego zmarł Andrzej Tadeusz Knap, specjalista w dziedzinie aerodynamiki. Pełnił funkcję profesora Katedry Termodynamiki i Mechaniki Płynów oraz Zakładu Mechaniki Płynów i Aerodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.19 lutego w wieku 85 lat zmarł Karl Lagerfeld, znany kreator mody i projektant , którego praca była inspiracją dla wielu przedstawicieli świata mody. Miał 85 lat.23 lutego odszedł Krzysztof Ludwik Birkenmajer - geolog, speleolog i polarnik. Profesor nauk technicznych o specjalności stratygrafia, tektonika. Był m.in. sekretarzem Międzynarodowego Komitetu Badań Antarktyki i członkiem Polskiej Akademii Nauk.24 lutego zmarł Wiesław Ciechanowicz – polski specjalista z dziedziny badań systemowych, energii i środowiska.1 marca zmarł Julian Zawadzki – polski działacz opozycji w okresie PRL.1 marca odszedł również Kevin Roche - amerykańsko-irlandzki architekt, laureat Nagrody Pritzkera w 1982.2 marca zmarł przedsiębiorca Ehud Arye Laniado – belgijski miliarder pochodzenia żydowskiego. Był współwłaścicielem firmy Omega Diamonds oraz jednym z najbardziej cenionych na świecie ekspertów od oceny niepoddanych obróbce diamentów.8 marca odszedł Eugeniusz Skrzymowski, inżynier specjalista budowy statków i pracownik naukowy, profesor związany z Wydziałem Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.15 marca zmarł Wiesław Kilian, polityk, pracownik samorządowy, poseł na Sejm V i VI kadencji i senator VIII i IX kadencji.18 marca odszedł Franciszek Misiąg, ekonomista, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz profesor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.21 marca zmarł Józef Bergier - teoretyk sportu, nauczyciel akademicki, polityk - poseł na Sejm III kadencji, senator VII kadencji, rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.27 lutego w wieku 86 lat zmarł w Dallas Jerry Merryman, jeden z trzech wynalazców, którzy skonstruowali pierwszy przenośny kalkulator elektroniczny.2 kwietnia odszedł Kazimierz Furczoń – przedsiębiorca, producent i promotor żywności tradycyjnej. Pierwszy podhalański baca, który uzyskał unijny certyfikat na oscypek jako produkt regionalny Unii Europejskiej. Miał 59 lat.5 kwietnia zmarł Roman Kirstein przedsiębiorca, właściciel Zakładu Hydrauliki Siłowej Hydroei, związkowiec i działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL.8 kwietnia odszedł Bazyli Samojlik. Był ekonomistą i ministrem finansów w latach 1986–1988. Pełnił funkcję wiceprezesa Powszechnego Banku Kredytowego, Hortex, Polskich Linii Lotniczych LOT oraz wchodził w skład rady nadzorczej jako przewodniczący Orlen Gaz oraz członek rady Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. Świadczył działalność ekspercką dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komisji Europejskiej, Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” i BIG Banku.9 kwietnia odszedł Wiktor Błagow, konstruktor radzieckich załogowych statków kosmicznych Wostok, jeden z dowódców lotów radzieckiej stacji kosmicznej Salut i stacji orbitalnej Mir, aktywny uczestnik programów współpracy z USA w kosmosie prowadzonych z agencją NASA.9 kwietnia zmarł prof. zw. dr hab. inż. nauk technicznych Jan Lech Lewandowski. Był specjalistą w zakresie odlewnictwa.11 kwietnia odszedł Ryszard Brzozowski, profesor nauk medycznych, Główny Inspektor Sanitarny (1968-1984) i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.14 kwietnia zmarł Jacek Namieśnik, chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019.19 kwietnia odszedł Stanisław Tomaszewski - ekonomista i działacz socjalistyczny, poseł na Sejm PRL II, III, IV, V i VI kadencji.23 kwietnia zmarł Stanisław Stolorz, kolejarz, działacz związkowy, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP oraz wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych.30 kwietnia odszedł Zbigniew Dyka - prawnik i polityk. Poseł na Sejm I kadencji, minister sprawiedliwości w latach 1991–1993.3 maja zmarł Antoni Połowniak, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji, w latach 1973–1975 wojewoda kielecki, od 1980 do 1981 członek Komitetu Centralnego PZPR.12 maja odszedł Czesław Kazimierz Kurzajewski. Był dziennikarzem i politykiem. Poseł na Sejm X kadencji.13 maja zmarł Stanisław Niemczyk - architekt, autor projektów architektury sakralnej, nazywany "polskim Gaudim".14 maja odszedł dr hab. inż. Andrzej Korczak. Był specjalistą w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn.14 maja zmarł Stanisław Długosz - polityk i doktor nauk ekonomicznych. Był wiceministrem handlu zagranicznego.15 maja odszedł prof. dr inż. Jan Tacikowski – specjalista inżynierii materiałowej.15 maja zmarł Jan Cimanowski. Był senatorem IV kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Przewodniczył Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.19 maja odszedł Ignacy Pardyka - elektronik, informatyk i nauczyciel akademicki. Po reformie administracyjnej do 2000 był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.20 maja zmarł Stanisław Torecki. Był inżynierem, profesorem nauk technicznych, nauczycielem akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.21 maja w wieku 70 lat zmarł Niki Lauda, trzykrotny mistrz świata w Formule 1, pilot i przedsiębiorca lotniczy.22 maja zmarł prof. Andrzej Barczak - śląski ekonomista,komentator zjawisk gospodarczych na forum publicznym. Zasiadał w radach nadzorczych wiodących śląskich firm, m.in. Funduszu Górnośląskiego i Kompanii Węglowej. Miał 80 lat.24 maja odszedł Jan Guz - działacz związkowy, w latach 2004–2019 przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju oraz członkiem Rady Dialogu Społecznego.27 maja zmarł prof. dr hab. inż Eugeniusz Rusiński - specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.28 maja odszedł Stanisław Łukasiewicz, inżynier, wynalazca. Był specjalistą w dziedzinie wytrzymałości materiałów, konstrukcji cienkościennych, metod pompowania ropy naftowej i konstrukcji pneumatycznych. W latach 1978–1980 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.30 maja zmarł Andrzej Sas-Uhrynowski. Był specjalistą geodezji i kartografii. Pracował w Instytucie Geodezji i Kartografii, oraz pełnił funkcję członka Komitetu Geodezji na VII Wydziale Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Polskiej Akademii Nauk.1 czerwca odszedł Wojciech Kwiatkowski. Był geodetą i inżynierem. Działacz opozycji w okresie PRL, poseł na Sejm I kadencji.3 czerwca zmarł dr hab. inż. Jarosław Sidun, specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.3 czerwca odszedł prof. dr hab. Jacek Fisiak – polski filolog angielski, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1985–1988), minister edukacji narodowej (1988–1989).4 czerwca zmarł Robin Herd – brytyjski inżynier, projektant, biznesmen. Był założycielem firmy March Engineering i prezesem klubu Oxford United F.C. Założył także firmę badającą naturalne sposoby wykorzystania energii. Brał udział w projektowaniu samochodu Yamaha OX99-11.6 czerwca odszedł Kazimierz Frątczak. Był działaczem sportowym i politykiem. Poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji. Był m.in. członkiem komisji przemysłu ciężkiego, maszynowego i hutnictwa, a także przemysłu.10 czerwca zmarł Patrick Munnik – holenderski producent gier, główny producent Guerrilla Games.13 czerwca odszedł Stanisław Gura. Był lekarzem i wiceministrem zdrowia i opieki społecznej w latach 1981-1989.14 czerwca zmarł Roger Béteille – francuski konstruktor samolotów i współzałożyciel grupy Airbus.18 czerwca odszedł Andrzej Wichur. Był specjalistą w zakresie górnictwa i geologii. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej w Ośrodku Badawczym i Rozwojowym Budownictwa Górniczego "Budokop".22 czerwca zmarł Kazimierz Pazgan, założyciel firmy Konspol i honorowy obywatel Nowego Sącza. Miał 71 lat i był jednym z najbogatszych Polaków.24 czerwca zmarł prof. dr inż. Włodzimierz Sikora – polski specjalista w zakresie górnictwa i geologii.3 lipca odszedł Stanisław Hager – polski architekt i urbanista.7 lipca zmarł Tomasz Gregorkiewicz - fizyk, profesor nauk fizycznych. Pracował w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Amsterdamskim.8 lipca odszedł Arthur Ryan – irlandzki przedsiębiorca, założyciel i dyrektor naczelny sieci sklepów Primark.9 lipca zmarł Johnny Kitagawa – japoński przedsiębiorca, założyciel i były prezes Johnny & Associates.10 lipca odszedł Maciej Jankowski. Był politykiem, spawaczem i działaczem związkowym. Sprawował także mandat posła III kadencji.11 lipca zmarł Leszek Skolasiński. Był inżynierem i dyrektorem Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w latach 1969–1982.11 lipca odszedł Eugeniusz Dziekan - polski lekarz i urzędnik państwowy, senator II kadencji (1991–1993).13 lipca zmarła dr hab. inż. Anna Trykozko – polska specjalista w zakresie inżynierii środowiska.15 lipca odszedł Werner Müller. Był niemieckim ekonomistą, menedżerem i politykiem. W latach 1998–2002 minister gospodarki i technologii.16 lipca zmarł dr hab. inż. Wiesław Zabłocki. Był specjalistą w zakresie transportu. Pełnił funkcję członka Komitetu Transportu IV Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.17 lipca odszedł Marek Tukiendorf. Był chemikiem, profesorem nauk rolniczych i rektorem Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.17 lipca zmarł Henryk Gawroński. Od 24 sierpnia 1980 do 3 lipca 1981 był ministrem przemysłu maszynowego w rządzie Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego.20 lipca odszedł Willibert Krüger. Był założycielem, właścicielem i szefem Grupy Krüger. Miał 78 lat.24 lipca zmarł Władysław Skrzypek - polityk, nauczyciel i mechanik. Był posłem na Sejm III kadencji.25 lipca odszedł Tobiasz Niemiro, olsztyński przedsiębiorca, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, którego osobę kojarzy się jednak głównie ze sprawą upadku giełdy kryptowalut BitMarket.26 lipca tragicznie zmarł Rafał Pawełczyk, dyrektor naczelny ds. nadzoru korporacyjnego KGHM Polska Miedź.28 lipca odszedł Zbigniew Grabowski, geotechnik, rektor Politechniki Warszawskiej (1985–1988), minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (1988–1989).18 sierpnia w wyniku wypadku na jeziorze Kisajno zginął Piotr Woźniak-Starak - polski producent filmowy, przedsiębiorca. Współwłaściciel i członek zarządu przedsiębiorstwa producenckiego Watchout Studio.19 sierpnia odszedł Lars Larsen - założyciel sieci handlowej JYSK. Życie odebrała mu choroba nowotworowa.20 sierpnia w wieku 62 lat odszedł Jerzy Wiśniewski, założyciel i główny akcjonariusz grupy PBG, prezes zarządu PBG oraz Rafako, największej polskiej grupy budownictwa energetycznego.23 sierpnia w wieku 79 lat zmarł David Hamilton Koch, amerykański biznesmen, filantrop, aktywista polityczny oraz inżynier chemik. Wraz z bratem Charlesem był współwłaścicielem przez lata drugiej co do wielkości prywatnej korporacji w Stanach Zjednoczonych - Koch Industries.25 sierpnia odszedł Ferdinand Piëch. Był jedną z najważniejszych postaci w historii niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Prezes zarządu Volkswagen AG w latach 1993–2002, przewodniczący rady nadzorczej w latach 2002–2015. Wnuk Ferdinanda Porsche, twórcy kultowego samochodu sportowego.27 sierpnia w wieku 82 lat zmarł Ferdinand Piech, menedżer i wieloletni szef niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen.27 sierpnia odszedł prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba – polski specjalista w zakresie górnictwa i geologii.28 sierpnia zmarł prof. dr hab. inż. Zenon Szczepaniak – specjalista w zakresie budownictwa podziemnego.30 sierpnia odszedł Hans Rausing, szwedzki miliarder i dyrektor zarządzający Tetra Pak.4 wrzesnia odszedł Bohdan Mroziewicz, profesor elektroniki w specjalności optoelektronika, twórca pierwszej polskiej diody LED oraz pierwszego polskiego lasera półprzewodnikowego. Był członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Pełnił funkcję członka prezydium Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Pracował w Instytucie Technologii Elektronowej.8 września odszedł Emil Kuc - inżynier górnictwa, kawaler orderów.14 września odszedł Kazimierz Mamro, specjalista w zakresie metalurgii. Pełnił funkcję przewodniczącego rady naukowej w Instytucie Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.15 września zmarł Artur Rynkiewicz - inżynier, działacz polityczny i społeczny na emigracji, minister Rządu RP na uchodźstwie.19 września odeszła Irena Wojciechowska. Była geologiem i członkiem Komitetu Nauk Geologicznych Pan oraz Polskiego Towarzystwa Geologicznego.20 września zmarł Wiktor Błądek - inżynier, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.22 września zmarł Tadeusz Romanowski, inżynier, generalny projektant I linii metra w Warszawie.22 września odszedł Barron Hilton. Magnat hotelowy, filantrop, miliarder, był drugim synem i dziedzicem hotelowego biznesu Conrada Hiltona. Piastował przez wiele lat główne stanowiska w korporacji Hiltonów oraz w fundacji imienia swojego ojca.30 września po długiej chorobie zmarł marszałek senior Kornel Morawiecki. Miał 78 lat. Był posłem i marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji, a także liderem założonej w 2016 roku partii Wolni i Solidarni.4 października zmarł Aleksander Kabziński, specjalista eksploatacji odkrywkowej złóż niewęglowych, prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw.9 października niespodziewanie odszedł Jan Szyszko. Był ministrem środowiska w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego oraz za czasów premier Beaty Szydło. Miał 75 lat.9 października zmarł Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, polski inżynier-konstruktor. Zaprojektował m.in. Stadion Olimpijski w Montrealu i krzyż-pomnik generała Charles’a de Gaulle’a w Colombey-les-Deux-Églises, korzystając z technologii betonu sprężonego.18 października odszedł Mark Hurd – amerykański przedsiębiorca, dyrektor generalny Hewlett-Packard i Oracle Corporation.