Zmiana czasu. Czy skończymy z przestawianiem zegarków?

Zmiany czasu dla wielu z nas dokonują się w sposób niezauważalny. Natomiast pomiar czasu i czas urzędowy, który jest dystrybuowany przez Laboratorium Czasu i Częstotliwości, ma fundamentalne znaczenie nie tylko z punktu widzenia naszego codziennego życia, ale również funkcjonowania wielu obszarów życia gospodarczego i społecznego – mówi portalowi WNP.PL prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar.

- Badania sondażowe, w których uczestniczyli obywatele Unii Europejskiej, wskazywały, że większość z nich opowiada się za tym, aby zmian czasu nie było. I rzeczywiście: prowadzone były prace, w trakcie których poddano pod dyskusję kwestię odstąpienia od zmiany czasu.W wyniku ostatnich ustaleń Komisji Europejskiej zalecono natomiast państwom członkowskim UE kontynuowanie obowiązujących regulacji na kolejne 5 lat. Stąd bierze się konieczność wydania nowego rozporządzenia w Polsce.W dyskusji, która toczyła się w UE i w naszym kraju, oprócz głosu opinii publicznej brane były - i nadal będą brane - pod uwagę aspekty stricte gospodarcze, związane z kwestią energii i emisji zanieczyszczeń.Trzeba bowiem pamiętać, iż można analizować to, co miało miejsce w przeszłości, ale też trzeba poddawać analizie wszystko to, co będzie działo się w przyszłości w warunkach zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Pojawiają się nowe czynniki, które należy uwzględniać i które będą wpływały na decyzje. Niezwykle istotne jest to, że wśród tych ustaleń bardzo ważną rolę odgrywa osiągnięcie konsensusu nie w skali kraju, ale w skali grup państw.Czytaj: Zmiana czasu z letniego na zimowy. Co zyskujemy, gdy przestawiamy zegarki? - Interesuje nas to, co dotyczy całego kontynentu europejskiego. Spójność decyzji w kwestii "stanowienia czasu" przekłada się bezpośrednio na nasze funkcjonowanie ze względu - chociażby na komunikację.Budowanie przewag wynikających z rynku europejskiego - w kontekście rywalizacji i konkurencji z innymi rynkami w skali globalnej - również przemawia za tym, by to były rozwiązania spójne. I ta spójność nakłada na nas jako na kraj członkowski pewne obowiązki.W wymiarze społecznym dyskusja pewnie będzie się toczyć, natomiast dostęp do pewnych informacji odnoszących się do obiektywnych uwarunkowań, poza psychofizycznymi na poziomie organizmu każdego z nas i nas jako organizmu społecznego, na pewno jest tym, co będzie decydowało o podjęciu decyzji.Myślę, że gdyby nie doświadczenia covidowe i konieczność pochylenia się nad zagadnieniami związanymi z radzeniem sobie w sytuacji, która w sposób radykalny zmieniła funkcjonowanie Europejczyków, nie tylko w wymiarze społecznym i gospodarczym, to być może byłoby bliżej do pewnych rozwiązań innego typu. A ponieważ były inne wyzwania, dyskusja nad zmianą czasu została odłożona na później.Obecnie mamy zatem sytuację, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które odpowiada za stronę prawną, pracuje nad projektem rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym będzie kontynuacja zmian czasu.Główny Urząd Miar gwarantuje zaś - we współpracy z innymi podobnymi instytucjami na świecie - że nasz zegar będzie odpowiednio taktował.... Godzina jest kwestią ustaleń, które są bardzo ważne, natomiast my gwarantujemy, że będzie punktualnie - niezależnie od tego, czy to godzina 3:00, czy 2:00...- Fundamentalna! W kontekście najbliższej zmiany czasu, z punktu widzenia obywatela, ważne jest, aby pomiar był transferowany, aby było wiadomo, która jest godzina, dzięki czemu będziemy mogli sprawnie komunikować się z sobą. Zmiany czasu dla wielu z nas dokonują się w sposób niezauważalny, bo na bieżąco aktualizuje to telefon komórkowy, na bieżąco aktualizuje się komputer.Sam pomiar czasu i czas urzędowy, który jest dystrybuowany przez Laboratorium Czasu i Częstotliwości, ma fundamentalne znaczenie nie tylko z punktu widzenia naszego codziennego życia, ale również z punktu widzenia działania wielu obszarów życia gospodarczego i społecznego, które nawet nam nie przychodzą do głowy...Nie zdajemy sobie zwykle sprawy, że możemy "transferować" czas na przykład z dokładnością do nanosekundy, czyli jednej miliardowej części sekundy. To niewiele, jeśli chodzi o skalę czasową, w jakiej poruszamy się na co dzień. Ale to już bardzo dużo w przypadku wykorzystania czasu w systemach nawigacyjnych.Bo nanosekunda czy 10 nanosekund dokładności w pomiarze czasu to - w przeliczeniu na naszą lokalizację za pomocą systemu GPS - trzydzieści centymetrów albo trzy metry. A to już przemawia do wyobraźni. I nie tylko to.;;- Jeśli potrafimy koordynować czas z dokładnością do nanosekundy, to w procesie transmisji danych - również głosowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych - możemy tak dzielić przedział czasowy, aby jednocześnie móc transferować nie jedną czy dwie rozmowy telefoniczne, ale wiele rozmów bez wzajemnego zakłócania się.Wpływa to również na bezpieczeństwo na przykład transakcji bankowych czy giełdowych, gdzie wykonanie operacji z pewnym wyprzedzeniem czasowym rodzi przewagi. Po prostu: precyzja i równy dostęp do zasobów danych, które mogą skutkować konsekwencjami finansowymi, ma ogromne znaczenie.