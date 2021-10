Zmiana czasu z letniego na zimowy. Co zyskujemy, gdy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu odbywa się zawsze w nocy z soboty na niedzielę w ostatni weekend marca i października. Kluczowe znaczenie ma tu pojęcie "czas letni" o którym po raz pierwszy wspomniał Benjamin Franklin. Za twórcę tego rozwiązania uważa się jednak George’a Vernona Hudsona, który chciał lepiej wykorzystać długie dni lata. Przesunięcie latem standardowego czasu geograficznego o godzinę do przodu miało spowodować lepsze dopasowanie aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ból głowy pracodawców

Na liczne koszty ekonomiczne zmiany czasu zwraca uwagę Fundacja Republikańska. Zmiana czasu z zimowego na letni nie powoduje problemów z realizacją usług transportowych w lotnictwie, transporcie kolejowym czy samochodowym. Jedyną konsekwencją jest godzinne opóźnienie. W przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy można zauważyć znacznie więcej problemów. W całej Europie powoduje ona wprowadzenie specjalnych, przejściowych rozkładów jazdy obowiązujących tylko przez tę jedną noc w roku. W praktyce oznacza to, że kursujące pociągi muszą zatrzymać się na najbliższej stacji na godzinę.Jeszcze więcej zmian można odnotować w branży lotniczej, z których najważniejszą jest zmiana rozkładu na zimowy. Różnice pomiędzy rozkładem zimowym a letnim zależą od samych przewoźników.Przesunięcie czasu powoduje również problemy w sektorze bankowości związane z co półroczną koniecznością przeprowadzenia stosownych prac modernizacyjnych w systemach informatycznych banków. Niesie to ze sobą dwie negatywne konsekwencje. Pierwszą z nich są koszty, jakie niosą ze sobą przeprowadzane prace, a drugą – utrudnienia z dostępem do usług.Dla osób pracujących na nocną zmianę cofnięcie czasu to godzina dłużej w pracy, która stanowi problem dla pracodawców. Pracownikom przysługuje dodatkowy czas wolny albo wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach. Generuje to dodatkowe koszty z tytułu godzin nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele lub święta.Krótsza praca lub konieczność wypłaty dodatku to niejedyne straty, jakie ponoszą przedsiębiorcy w związku ze zmianą czasu. Negatywnym skutkiem dla pracodawcy jest również fakt, że pracownik w okresie aklimatyzacji do zmiany czasu, który może potrwać nawet do kilku tygodni, jest mniej wydajny.Fundacja Republikańska przytacza ponadto badanie 570 tys. wypadków, do których doszło w amerykańskich kopalniach w latach 1983-2006. Z analiz wynika, że z powodu wiosennej zmiany czasu liczba wypadków wzrasta o 5,7 proc., a liczba dni absencji aż o 67,6 proc.W 2018 roku Unia Europejska przeprowadziła internetową ankietę na temat zmiany czasu. Zdecydowana większość respondentów była temu przeciwna, dlatego w marcu 2019 roku Parlament Europejski zatwierdził plan zniesienia tej praktyki w państwach unijnych od roku 2021. Prace nad zmianami jednak wstrzymano i obecnie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość zmiany czasu w UE.