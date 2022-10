Paweł Stańczyk nowym prezesem PERN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN odwołało z funkcji prezesa spółki Igora Wasilewskiego i jednocześnie powołało na to stanowisko Pawła Stańczyka, który ostatnio był prezesem spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Stanowisko prezesa PERN Stańczyk objął 7 października.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN 6 października 2022 r. odwołało Igora Wasilewskiego z funkcji prezesa zarządu. Jednocześnie powołało Pawła Stańczyka na członka zarządu z dniem 7 października 2022 r. i powierzyło mu funkcję prezesa zarządu PERN - poinformował w piątek PERN.

Paweł Stańczyk to absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2006-2016 zastępca prezydenta Miasta Ostrołęka. W latach 2016-2018 prezes zarządu w firmie Operator Logistyczny Paliw Płynnych oraz członek rady dyrektorów w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Następnie do 2020 r. pełnił funkcje menedżerskie w spółkach grupy Orlen. W latach 2020-2021 wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Do maja 2021 r. prezes zarządu PGNiG Termika, potem był prezesem Grupa Azoty ZAK SA - z tego stanowiska złożył rezygnację 31 sierpnia 2022 r.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

