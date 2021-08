Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Przedsiębiorcy ostrzegają

Rada Dialogu Społecznego zajęła się propozycjami podatkowymi zawartymi w Polskim Ładzie. - Bez wątpienia na proponowanych zmianach stracą przedsiębiorcy, dla zdecydowanej większości z nich Polski Ład to zwiększenie obciążeń - oceniają przedstawiciele pracodawców w RDS.

W czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o propozycjach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Istotą rozwiązania jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie progu podatkowego do 120 tys. zł, likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz pozbawienie podatników prawa do odliczania składki zdrowotnej od PIT.



Przedsiębiorcy uważają, że Polski Ład to historyczna podwyżka podatków, na której stracą najlepsi specjaliści i konkurencyjne firmy.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Jego tematem, jak wynika z porządku obrad, była przedstawiona przez Ministerstwo Finansów informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw.



"Trwają konsultacje społeczne projektu i Rada Dialogu Społecznego jest stroną tych konsultacji" - powiedziała rzeczniczka prasowa MF Iwona Prószyńska.



Przedsiębiorcy ostrzegają: to historyczna podwyżka podatków

W ocenie partnerów społecznych reprezentujących przedsiębiorców planowane zmiany mają na celu zwiększenie redystrybucji od przedsiębiorców i najwyżej wykwalifikowanych pracowników do osób najsłabiej uposażonych oraz emerytów, rencistów, choć nawet niektórzy przedstawiciele związków zawodowych kwestionowali korzyści tej grupy.



- Organizacje przedsiębiorców podkreślały, że nie jest prawdą, że Polski Ład to historyczna obniżka podatków, ponieważ podniesienie kwoty wolnej od podatku nie oznacza zwolnienia z podatku wynagrodzeń do kwoty 30 tys. zł, a jedynie jego obniżenie do 9 proc., czyli do poziomu nie podlegającej odliczeniu składki zdrowotnej. Bez wątpienia na proponowanych zmianach stracą przedsiębiorcy, dla zdecydowanej większości z nich Polski Ład to podwyżka podatku o 9 proc. - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Partnerzy społeczni wyrazili obawę, że pomimo drastycznej podwyżki składki zdrowotnej, środki te nie zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Składka będąca dodatkowym podatkiem w rzeczywistości pokryje ubytek wpływów budżetowych związany z obniżeniem obciążeń dla beneficjentów zmiany".

Brak możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku cieniem na propozycjach

W trakcie RDS podobne obawy wyrażali przedstawiciele związkowców.

