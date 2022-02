Zmiany składu RPP ciąg dalszy. Dwóch nowych członków

Prezydent Andrzej Duda nominował w piątek dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej - Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego. Zastąpią oni Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza, których kadencja w RPP upływa w niedzielę.

Rok zmian w RPP

Kadencja trzeciego z członków Rady powoływanych przez Senat - Rafała Sury - kończy się 16 listopada 2022 r. Senat typuje na to stanowisko (chociaż formalnego głosowania jeszcze nie było) Joannę Tyrowicz.Nieco więcej problemów jest z członkami RPP z nominacji Sejmu. 9 lutego br. upłynęły kadencje dwojga członków RPP powołanych z ramienia Sejmu: Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. Sejm jednak zdołał powołać na ich miejsce tylko jednego nowego członka - Wiesława Janczyka, posła PiS b. wiceministra finansów i szefa sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Druga kandydatka - Gabriela Masłowska w ostatniej chwili zrezygnowała (już po tym jak jej kandydatura została zaakceptowana przez sejmową komisję). Była to zresztą druga rezygnacja - kilka tygodni wcześniej z ubiegania się o miejsce w RPP zrezygnowała typowana na to stanowisko Elżbieta Ostrowska.Sejmowa większość głosując nad kandydaturą Wiesława Janczyka, nie zgodziła się jednocześnie, by nowym członkiem Rady został rekomendowany przez opozycję Jakub Borowski - obecnie główny ekonomista banku Credit Agricole.Za „starego” składu Rady pozostali zatem wspomniany już Rafał Sura, rekomendowany przez Sejm Jerzy Żyżyński (jego kadencja kończy się 30 marca 2022), oraz rekomendowany przez prezydenta Cezary Kochalski, którego kadencja kończy się jednak dopiero w grudniu 2025 roku.