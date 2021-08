Zmiany w jesiennym rozkładzie Kolei Małopolskich

W związku z pracami modernizacyjnymi na obszarze krakowskiego węzła kolejowego od 29 sierpnia do 6 listopada obowiązywać będzie zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Małopolskich. Zmiany będą dotyczyć w zasadzie wszystkich pociągów uruchamianych przez tego przewoźnika.

Jak poinformowały Koleje Małopolskie, zmiana rozkładu jazdy pociągów jest związana z wejściem w kolejną fazę głównych prac modernizacyjnych realizowanych na obszarze krakowskiego węzła kolejowego. Dotyczą one przede wszystkim przebudowy stacji Kraków Płaszów i Kraków Bieżanów i stopniowego przenoszenia ruchu na nową infrastrukturę. Ponadto - z uwagi na długotrwałe ograniczenia spowodowane wymianą sieci trakcyjnej - utrudnienia w ruchu pociągów będą występować także na trasie pomiędzy Słomnikami i Miechowem.

"Najistotniejszą i najbardziej odczuwalną przez podróżnych zmianą w rozkładzie jazdy będzie wprowadzenie przerwy w ruchu na trasie SKA1 na odcinku Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia w okresie od 15 października do 15 listopada 2021 r." - wskazały Koleje Małopolskie w komunikacie.

Konieczność wprowadzenia przerwy wynika z prac przy przebudowie stacji Kraków Bieżanów, które czasowo uniemożliwią wjazd na linię kolejową nr 109 prowadzącą do Wieliczki.

Ze względu na skalę utrudnień, a także czas ich trwania, w okresie przerwy w ruchu za wszystkie pociągi na tym odcinku wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) według specjalnego rozkładu jazdy.

Utrudnienia wystąpią także na linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA2 Kraków - Miechów - Sędziszów. Od 2 września rozpoczną się tam prace przy przebudowie sieci trakcyjnej na odcinku Słomniki - Miechów, które skutkują koniecznością zamknięcia jednego z torów na tym odcinku oraz wprowadzenia ograniczeń prędkości, co przełoży się na zdecydowanie mniejszą przepustowość i brak możliwości przejazdu wszystkich dotychczas kursujących pociągów.

W efekcie za większość kursów na tym odcinku uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. W pełnej relacji przejadą kursy przyjeżdżające z Sędziszowa do Krakowa do godziny 7:00, jedna para kursów do i z Kozłowa w popołudniowym szczycie (w tym kurs ok. 15:30 z Krakowa) oraz wieczorne pociągi z Krakowa do Sędziszowa po godzinie 20:00.

Przez cały okres obowiązywania jesiennej korekty rozkładu jazdy bez zmian pozostanie również jednotorowy ruch pomiędzy stacjami Kraków Główny a Kraków Batowice wynikający z przebudowy wiaduktu nad al. 29 Listopada w Krakowie. W wybrane dni odcinek z ruchem po jednym torze zostanie przedłużony aż do Zastowa ze względu na prace przy budowie wiaduktu północnej obwodnicy Krakowa pomiędzy stacjami Kraków Batowice a Zastów. Przełoży się to na wydłużone postoje pociągów na tych stacjach.

Również ze względu na liczne zamknięcia torowe na innych odcinkach sieci kolejowej i dużą liczbę pociągów dalekobieżnych pokonujących odcinek Kraków - Miechów - Sędziszów, które zależnie od terminu przyjeżdżają do Krakowa o różnych godzinach, wtórnie większość pociągów SKA2 będzie kursować w kilku wersjach, z różnymi godzinami przyjazdów i odjazdów.

Ponadto w dniach 18/19-21/22 października ze względu na nocną przerwę w ruchu na odcinku Kraków Główny - Zastów pierwsze poranne oraz ostatnie wieczorne kursy na tym odcinku będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową.

Zmiany na trasie SKA3 związane będą z kolejną fazą przebudowy stacji Kraków Bieżanów i Kraków Płaszów. Rozkład jazdy dla tej trasy w okresie obowiązywania jesiennej korekty będzie podzielony na dwa zasadnicze okresy - do 14 października i od 15 października. W tym drugim okresie ze względu na proces przenoszenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Kraków Płaszów i Kraków Bieżanów na nowe urządzenia znacząco ograniczona zostanie przepustowość odcinka Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów - Podłęże.

Część pociągów z przyczyn technicznych będzie mieć wydłużone postoje na stacjach. Pozostałe z kolei zostaną skierowane drogą okrężną przez stacje Kraków Batowice i Kraków Nowa Huta. Za pociągi jadące drogą okrężną uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa obsługująca omijane stacje i przystanki pośrednie na odcinku Kraków Główny - Podłęże.

Podobnie jak niemal od początku prac modernizacyjnych, w dni robocze kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:50 - 13:50.

Wraz z początkiem jesiennej korekty rozkładu jazdy ostatnie kursy wykonają wakacyjne połączenia Kolei Małopolskich z Krakowa do Zakopanego (kursuje do 29 sierpnia), z Jasła do Krynicy-Zdrój oraz z Muszyny do słowackiego Popradu (oba ostatni raz pojadą 5 września).

Z kolei na przełomie września i października, wraz z nowym rokiem akademickim, powróci pociąg "Hubal" kursujący z Krakowa do Jasła. Pierwszy niedzielny kurs z Jasła wykona 26 września. W kierunku przeciwnym po raz pierwszy pojedzie zaś w piątek 1 października.

