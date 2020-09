Zmiany w podatkach remedium na spowolnienie gospodarcze

Zmiany w polskim systemie podatkowym mogą być skuteczną odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią - wynika z raportu firmy doradczej PwC. Według ekspertów kluczowe jest m.in. pobudzenie inwestycji i konsumpcji, transformacja cyfrowa.

Autorzy raportu "Podatkowe remedium. Transformacja biznesu - rekomendacje PwC" wymieniają obszary działania, które ich zdaniem są kluczowe dla minimalizowania skutków spowolnienia gospodarczego.

Jak podkreślił partner z PwC Jan Wacławek, remedium na wyzwania nadchodzących kwartałów mogą być zmiany w systemie podatkowym.

Dają one szansę na zapewnienie narzędzi pro-inwestycyjnych i pro-konsumpcyjnych, przy jednoczesnym wsparciu transformacji cyfrowej biznesu i administracji oraz uszczelnieniu systemu podatkowego - ocenił.

Autorzy raportu wskazują m.in. na inwestycje - stworzenie zachęt podatkowych do inwestowania środków finansowych, a nie do dystrybucji do właścicieli.



"Inwestycje powinny być realizowane zarówno w sektorze MŚP, jak też przez dużych przedsiębiorców, których aktywność inwestycyjna powinna być motorem wzrostu" - oceniają.

Zdaniem ekspertów PwC kluczowa jest też konsumpcja. "Zastosowane narzędzia podatkowe powinny zachęcać konsumentów do wydawania gotówki, a nie do oszczędzania" - zaznaczają. Inny ważny czynnik to uproszczenia - "przedsiębiorcy i administracja nie powinni być obciążani obowiązkami, które nie są niezbędne, albo których realizacja jest bardziej kosztowna od zakładanych efektów".

Raport wskazuje też na wpływy budżetowe - stworzenie rozwiązań, które pozwolą na "efektywną weryfikację rozliczeń dotyczących wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych", a także na transformację cyfrową. "Wprowadzane narzędzia powinny wspierać zmianę podejścia biznesu i administracji w stronę cyfryzacji" - podkreślono. Według ekspertów narzędzia cyfrowe w podatkach powinny objąć zmiany w każdym filarze.

Zdaniem partnera z PwC Tomasza Kassela, obecnie brakuje "kompleksowych programów przeciwdziałania recesji, z wyjątkiem programów opartych o dotacje czy instrumenty dłużne". Kassel zwrócił uwagę, że w innych państwach UE wprowadzane są np. przejściowe obniżki VAT, co ma pobudzić konsumpcję.

"Zapowiadane u nas narzędzia ukierunkowane na wsparcie inwestycji, takie jak estoński podatek dochodowy, ulga na automatyzację czy zmiany w PSI, to zdecydowanie dobry kierunek, nadal istnieje jednak przestrzeń legislacyjna do wprowadzania dalszych zmian podatkowych, które jeszcze mocniej zniwelowałoby skutki recesji" - podkreślił.



W zakresie pobudzania inwestycji eksperci PwC wskazują na potrzebę wdrożenia zapowiadanych przez Ministerstwo Rozwoju dwóch rozwiązań: ulgi na automatyzację (czasowy dodatkowy odpis na wydatki inwestycyjne w zakresie automatyzacji procesów) oraz obniżenie barier wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji dla MŚP. Pozytywnie oceniana jest także praca Ministerstwa Finansów nad wprowadzeniem podatku dochodowego na wzór estoński dla MŚP, czyli brak podatku dochodowego do momentu dystrybucji środków z biznesu lub finansowania kosztów niepodatkowych.



Propozycje narzędzi, które mogłyby pobudzić konsumpcję to m.in.: "przejściowa obniżka stawki VAT na usługi pracochłonne, loteria e-paragonowa, czyli automatyczna loteria, w której biorą udział posiadacze e-paragonów oraz dodatkowy odpis na wydatki konsumpcyjne dla osób fizycznych".

Według raportu istotne z punktu widzenia samej administracji, ale też biznesu są uproszczenia. W tym obszarze eksperci wymieniają takie narzędzia jak: jasne wytyczne dotyczące pojęcia reprezentacji, pełne uznawanie elektronicznego podpisu i praca z organem na kopiach dokumentów, czy możliwość zdalnego udziału w rozprawach sądowych.



