Zmiany w zarządzie mBanku. Wiceprezes przechodzi do innego banku

Andreasa Bögera zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa mBanku ds. finansów.

„W dniu 17 stycznia 2023 roku Pan Andreas Böger, wiceprezes zarządu ds. finansów złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja nastąpi z dniem 30 kwietnia 2023 roku” - czytamy w komunikacie.

Jak informuje mBank, Böger zrezygnował w związku z przejściem do Group Finance w Commerzbank AG, gdzie będzie pełnił funkcję divisional board member.

Bank dodał w informacji, że w dniu 17 stycznia 2023 roku Komisja Prezydialna i ds. Nominacji działająca w ramach rady nadzorczej zarekomendowała kandydaturę Pascala Ruhlanda na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansów.

Ta kandydatura musi zostać jeszcze oceniona prze radę nadzorczą.

„Pan Ruhland obecnie pełni funkcję Divisional CFO dla segmentu klientów korporacyjnych w Commerzbank AG” - dodała spółka w komunikacie.

Commerzbank AG to drugi co do wielkości bank w Niemczech (zaraz po Deutsche Bank) z siedzibą w Frankfurcie nad Menem.

Bank jest głównym akcjonariuszem mBanku.

