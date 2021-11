Zmienna sesja na Wall Street, Nasdaq w dół ponad 1 proc.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się minimalnym wzrostem Dow Jones oraz spadkami S&P 500 i Nasdaq. Wydarzeniem dnia była decyzja prezydenta Joe Bidena o nominacji Jerome'a Powella na drugą kadencję na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,05 proc., do 35.619,25 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,32 proc. i wyniósł 4.682,94 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 1,26 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.854,76 pkt.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell został w poniedziałek nominowany na drugą, czteroletnią kadencję przez prezydenta Joe Bidena.

Jego rywalką w rywalizacji o fotel przewodniczącego Fedu była Lael Brainard, popierana przez progresywnie nastawionych Demokratów.

68-letni Powell będzie musiał jeszcze zostać zatwierdzony przez Senat. Powell został wybrany na stanowisko cztery lata temu przez Donalda Trumpa, zastępując na stanowisku obecną sekretarz skarbu USA Janet Yellen.

Astra rosła o 32 proc. po tym, jak firma po raz pierwszy wysłała rakietę na orbitę ziemską. Rakieta niosła ładunek Sił Kosmicznych USA.

Akcje Activision Blizzard traciły 2,5 proc. Według raportu "The Wall Street Journal" dyrektor generalny Bobby Kotick rozważy odejście z pracy, jeśli nie będzie w stanie rozwiązać kryzysu wokół skandalu związanego z przypadkami molestowania seksualnego u producenta gier wideo. Dziennik podał, że Kotick skierował te uwagi do menedżerów wyższego szczebla po tym, jak on i firma spotkali się z krytyką za postępowanie w sprawie zarzutów dotyczących niewłaściwego zachowania seksualnego w firmie.

Akcje Tesli rosły o 4 proc. po tym, jak dyrektor generalny Elon Musk powiedział, że Plaid Model S producenta pojazdów elektrycznych może zostać wprowadzony na rynek w Chinach wiosną 2022 roku.

W reakcji na nominację Powella na szefa Fed rosły akcje banków oraz rentowności amerykańskich papierów skarbowych. W górę poszły m.in. notowania JPMorgan (o 2,7 proc.) i Morgan Stanley (ponad 3 proc.).

