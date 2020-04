Zmierzch amerykańskich centrów handlowych. Zniknie 100 tys. sklepów

Epidemia koronawirusa znacząco przyspieszy trend zamykania sklepów w USA. Według analityków UBS do 2025 roku zniknie 100 tys. sklepów. To cios we właścicieli centrów handlowych.

Do 2025 roku zniknie 100 tys. sklepów w USA - przewidują analitycy UBS.

W tym czasie udział handlu online w sprzedaży detalicznej wzrośnie z 15 do 25 proc.

Problemem dla właścicieli centrów handlowych mogą być w najbliższych miesiącach tzw. klauzule współdzierżawy.