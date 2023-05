Zmniejszył się deficyt rachunku bieżącego. Resort finansów podał dane

Deficyt rachunku bieżącego w ujęciu płynnego roku w lutym zmniejszył się do 1,9 proc. PKB - podało Ministerstwo Finansów.

"Według wstępnych danych deficyt rachunku bieżącego w lutym 2023 r. w ujęciu płynnego roku zmniejszył się do 1,9 proc. PKB. Saldo towarów odnotowało rekordową miesięczną nadwyżkę, co było głównie wynikiem dalszego wyhamowania dynamiki importu (przy słabych wynikach dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych). Eksport w dużym stopniu wspierany był nadal przez wzrost zagranicznej sprzedaży sektora motoryzacyjnego, zarówno gotowych pojazdów jak i części do nich, na saldo wymiany towarowej pozytywny wpływ miała też poprawa terms of trade" - napisano.

Jak podało MF, nadwyżka usług, która obejmuje m.in. wydatki cudzoziemców planujących pozostać w Polsce krócej niż rok, ustabilizowała się na poziomie 5,7 proc. PKB.

