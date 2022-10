ZMP apeluje o zaliczkowanie i harmonijną realizację płatności ze środków UE

Związek Miast Polskich zaapelował do rządu o "podjęcie uzgodnionych z Radą i Komisją Europejską działań, które umożliwią nie tylko zaliczkowanie zaplanowanych przedsięwzięć, ale także harmonijną realizację kolejnych płatności", realizowanych z unijnych funduszy.

Apel, przyjęty podczas ostatniego posiedzenia zarządu ZMP, opublikował w piątek Urząd Miasta w Częstochowie.

"Bez zapewnienia finansowania zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy i Regionalnych Programach Operacyjnych przedsięwzięć, samorządy nie będą mogły rozpocząć procedur przetargowych, co stawia pod znakiem zapytania realizację planów dalszego rozwoju naszego kraju w wymiarze lokalnym i regionalnym" - napisano w stanowisku.

Samorządowcy przytoczyli sprawozdania Regionalnych Izb Obrachunkowych, z których wynika, że ponad jedna czwarta nakładów inwestycyjnych na rozwój regionalny i lokalny w Polsce pochodziła z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w latach 2009-2021 było to łącznie (w cenach bieżących) 138,2 mld zł, z ogólnej sumy 523,8 mld zł wydanych w tym okresie na inwestycje.

"W najbliższych latach, w związku z dodatkowym instrumentem finansowym w postaci Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności, pula dostępnych środków rozwojowych jest jeszcze większa" - zauważają przedstawiciele Związku Miast Polskich.

"Dlatego wzywamy rząd RP do podjęcia uzgodnionych z Radą i Komisją Europejską działań, które umożliwią nie tylko zaliczkowanie zaplanowanych przedsięwzięć, ale także harmonijną realizację kolejnych płatności. Wzywamy w szczególności do podjęcia - zawartej w uzgodnionych z UE dokumentach - reformy sądownictwa, zapowiedzianej w 2015 roku i wciąż praktycznie nierozpoczętej (poza zmianami personalnymi)" - napisano w apelu.

"Brak tych działań potwierdza ostatnio na publicznych spotkaniach prezes partii rządzącej od ośmiu lat. Konieczność ich realizacji nie wynika przy tym z rzekomego narzucania nam przez Komisję Europejską swoich poglądów, ale z wymogu zapewnienia transparentności wydatkowania środków pochodzących ze wspólnego budżetu unijnego" - ocenił w stanowisku zarząd ZMP.

Rozmowy nt. KPO między polskim rządem a KE trwają. 21 października w Brukseli premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że do uzgodnienia z KE zostało 5 do 10 procent, czyli - jak podkreślił - niewiele. "Jeśli chodzi o KPO to mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej, mimo że rzeczywiście kilka procent tych uzgodnień jeszcze cały czas nas dzieli" - powiedział.

Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii. Komisja Europejska stoi jednak na stanowisku, że aby otrzymać te pieniądze, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie.

Z opublikowanego w połowie października przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu wynika, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa" - w tym także środki budżetowe w ramach polityki spójności. "Rz" napisała, że "teraz pod znakiem zapytania stoi też ponad 75 mld euro z tzw. normalnego budżetu w ramach polityki spójności" na lata 2021-2027. "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - napisała "Rz".

W komentarzu dla PAP komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski oświadczył, że kwestie dotyczące reformy sądownictwa w Polsce nie mają wpływu na fundusze spójności.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller mówił tydzień temu, że Krajowy Plan Odbudowy jest realizowany, ale w ramach prefinansowania krajowego, jak to się dzieje w różnych krajach UE. Rzecznik przypomniał, że kilka miesięcy temu KPO został zatwierdzony przez Komisję Europejską. "Była tu przewodnicząca KE w Polsce i dzięki temu polski rząd realizuje ten program poprzez mechanizm prefinansowania, poprzez programy, które są zapisane przez KPO. One są już realizowane, zgodnie z tym, co tam jest zapisane, po to, by te środki wydatkować, a potem otrzymać zwrot z UE" - mówił Müller.

