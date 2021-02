ZMPD apeluje o nie dokonywanie nieuzasadnionych koncentracji kierowców na granicach

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) apeluje, by nie powtórzyły się już sytuacje, kiedy kierowcy ciężarówek tłoczyli się w kolejkach na przejściach granicznych, czekając na zrobienie testu, czy są zakażeni koronawirusem - poinformował w środę prezes ZMPD Jan Buczek.

Prezes ZMPD odwołał się przy tym do zdarzeń w Dover i na granicy niemiecko-czeskiej.

"Zamiast bronić się przed pandemią przedstawiciele niektórych państw prowadzą do ułatwienia transmisji pandemii COVID-19. W Święta Bożego Narodzenia mieliśmy do czynienia z nieprzemyślanym zachowaniem francuskich władz. W Dover zatrzymano kierowców, którzy pozostawieni sami sobie musieli opuszczać kabiny" - powiedział Buczek.

Prezes ZMPD poinformował, że w grudniu ubiegłego roku w Dover, po przeprowadzeniu testów, koronawirusa wykryto zaledwie u 0,3 proc. kierowców. Dlatego, jak podkreślił, należy zrobić wszystko, aby grupa kierowców międzynarodowych nie stała się elementem transmisji koronawirusa.

"Ostatnio mamy do czynienia z podobnym zachowaniem władz niemieckich, które, broniąc się przed wjazdem zakażonych obywateli z Czech, wprowadziły z dnia na dzień obowiązek testowania wszystkich przekraczających granicę" - dodał szef ZMPD.

Zdaniem Buczka w sytuacji, jaka miała miejsce na granicy pomiędzy Niemcami a Czechami, doszło do nadmiernego zgromadzenia osób, co mogło przyczynić się do zwiększonej transmisji koronawirusa pomiędzy stłoczonymi kierowcami.

Buczek poinformował, że ZMPD wysłało apel do unijnej komisji TRAN (Komisja Transportu i Turystyki) o przeciwdziałanie chaosowi, jaki ma miejsce na granicy niemiecko-czeskiej, gdzie obowiązują niemieckie restrykcje przy przekraczaniu granic.

"Wystosowaliśmy również apel o utrzymanie Zielonych Korytarzy, tak żeby przepuszczać kierowców zawodowych bez jakichkolwiek niepotrzebnych procedur. (...) Zwróciliśmy się również do polskiego rządu o przeciwstawienie się utrudnianiu europejskiej wymianie towarowej" - przekazał Buczek.

Prezes ZMPD podkreślił, że jak dotąd w Polsce nie doszło do zamknięcia żadnej firmy transportowej z powodu zakażenia kierowców.