Znaczne spadki na Wall Street

Wtorkowa sesja była najgorszą sesją na amerykańskich giełdach od czerwca 2020 roku, a wyprzedaż akcji wywołała wyższa od oczekiwań inflacja w sierpniu.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 3,94 proc. i wyniósł 31.104,97 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 4,32 proc. i wyniósł 3.932,69 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 5,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.633,57 pkt.

Inwestorzy z dużym niepokojem przyjęli opublikowane we wtorek dane na temat inflacji CPI w USA. Sierpniowy odczyt okazał się wyższy od oczekiwań i wywołał na nowo obawy przed bardziej agresywnymi podwyżkami stóp procentowych.

Sierpniowa inflacja w USA wyższa niż oczekiwano - możliwe podwyżki stóp proc.

Ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły o 8,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,1 proc. mdm. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 6,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +6,1 proc. rdr.

"Raport CPI był jednoznacznie negatywny dla rynków akcji. Odczyt wyższy niż oczekiwano oznacza, że będziemy odczuwać ciągłą presję ze strony polityki Fed przez podwyżki stóp procentowych. Oddala to również wszelkie zwroty w polityce Fedu, na które rynki miały nadzieję w najbliższym czasie. Jak ostrzegaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, nie wyszliśmy jeszcze z lasu i utrzymalibyśmy postawę defensywną w alokacji akcji i sektorów" - powiedział Matt Peron, dyrektor ds. badań w Janus Henderson Investors.

Raport jest jednym z ostatnich nt. danych o inflacji, jakie amerykańska Rezerwa Federalna zobaczy przed wrześniowym posiedzeniem, na którym oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają 90 proc. szans na trzeci z rzędu wzrost stopy funduszy federalnych o 75 pb. na posiedzeniu 21 września.

"Wszyscy już wycenili 75 pb. podwyżki stóp procentowych w USA w przyszłym tygodniu, więc bardziej chodzi o to, czy jest to szczyt, jeśli chodzi o podwyżki ze strony Fedu i co stanie się w polityce monetarnej pod koniec roku i w przyszłym roku" - powiedział John Hardy, szef strategii walutowej banku Saxo.

Możliwe, że niedługo Fed zatrzyma proces normalizacji polityki monetarnej

Mimo wyższego od oczekiwań odczytu inflacji w USA za sierpień, niektórzy analitycy uważają, że niedługo Fed zatrzyma proces normalizacji polityki monetarnej.

Credit Suisse spodziewa się, że Rezerwa Federalna USA wstrzyma podwyżki stóp procentowych wcześniej niż się powszechnie spodziewa na rynku z powodu spadającej inflacji. Według głównego amerykańskiego stratega ds. akcji Jonathana Goluba, nastąpi wtedy potężny przełom na rynku.

"To jest właśnie szeroko wyceniane na rynku teraz. Każdy z nas widzi, kiedy idziemy na stację benzynową, że spada cena benzyny i ropy. Widzimy to nawet z jedzeniem. Tak więc naprawdę widać to już w danych i to jest naprawdę duży potencjalny pozytyw" - powiedział Golub.

"Rynek wierzy, że gdy nadejdzie pierwszy kwartał i nadal będziemy podążać ścieżką normalizacji polityki monetarnej, to Fed albo się zatrzyma, albo zasygnalizuje, że może się zatrzymać z podwyżkami. Jeśli tak będzie, to giełda chce wyprzedzić ten ruch. Wtedy akcje naprawdę poszybują w górę" - dodał.

Mocno zniżkowały spółki technologiczne - Meta Platforms straciła ponad 8 proc.

Ze spółek mocno zniżkowały podczas wtorkowej sesji akcje spółek technologicznych, dla których wyższe koszty obsługi długu mają istotne znaczenie. Meta Platforms straciła ponad 8 proc. Cloudflare zniżkował ponad 9 proc., a Unity Software stracił na wartości 12 proc.

Akcje sieci sprzedaży samochodów Carvana spadła ponad 13 proc. i znalazła się wśród najmocniej zniżkujących spółek na nowojorskiej giełdzie we wtorek.

Ponad 2 proc. zyskał Twitter po tym jak Elon Musk złożył ofertę kupna tej spółki za 44 mld USD.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 7 pb. do 3,42 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb. do 3,54 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -32 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 20 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 86,44 USD za baryłkę, po spadku o 1,5 proc., a listopadowe futures na Brent zniżkują o 1,4 proc. do 95,33 USD/b.

