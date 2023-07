Znalazł się inwestor, który może uratować Rafako

PBG otrzymało ofertę na zakup akcji Rafako. PBG jest większościowym udziałowcem raciborskiej spółki. Jak czytamy w komunikacie – oferta, po analizie, została kierunkowo zaakceptowana.

Zainteresowana zakupem akcji Rafako jest firma PG Energy, która jest m.in. większościowym udziałowcem w spółce Elektromontaż Poznań.

Warunkiem koniecznym transakcji jest ścisła współpraca z podmiotami z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, które również są udziałowcami Rafako.

Oferta kupna ma jednak szereg restrykcyjnych warunków.

PBG w restrukturyzacji w likwidacji otrzymało ofertę nabycia posiadanych przez spółkę 7 665 999 akcji Rafako oraz 34 800 001 akcji tej spółki posiadanych przez spółkę Multaros Trading Company, zależną od PBG. Ofertę złożyła firma PG Energy.

Zgodnie z założeniami, cena każdej akcji będzie stanowiła sumę 0,22 zł za każdą akcję oraz 80 proc. średniej ważonej ceny rynkowej akcji Rafako za okres trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających pierwszą rocznicę dokonania przez PBG oraz Multaros sprzedaży pakietu akcji Rafako na rzecz inwestora, w każdym jednak przypadku nie mniej niż 0,23 zł i nie więcej niż 0,58 zł.

Alternatywnie cena jednej akcji zostanie ustalona na 0,67 zł, płatne w całości w dniu sprzedaży przez PBG oraz Multaros posiadanego pakietu akcji lub wyboru wariantu zapłaty ceny dokona PG Energy w okresie przed planową datą zamknięcia transakcji.

Oferta wymaga współpracy ze spółkami Polskiego Funduszu Rozwoju

PG Energy jako warunek konieczny dla stabilizacji sytuacji Rafako oraz szybkiego i wiarygodnego powrotu firmy na rynek wskazało bliskie partnerstwo z podmiotami wchodzącymi w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju oraz pozyskanie istotnego wsparcia finansowego od spółek grupy jako warunek zawieszający realizację transakcji.

Zaznaczono również, że PG Energy dokona objęcia łącznie 400 mln akcji spółki nowej emisji, przy cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł, czyli łącznie 40 mln zł. Inwestor przewiduje, że PFR TFI dokona objęcia łącznie 100 mln akcji spółki nowej emisji, przy cenie emisyjnej 0,10 zł, czyli za łączną kwotę 10 mln zł.

Inwestor przewiduje również, że podmioty wchodzące w skład Grupy PFR zapewnią lub zorganizują na warunkach rynkowych na rzecz Rafako odnawialną linię kredytową do 50 mln zł, długoterminową linię kredytową do 100 mln zł, która będzie mogła zostać wykorzystana na spłatę historycznych zobowiązań spółki oraz linii gwarancyjnej przeznaczonej na finansowanie przyszłych projektów.

W komunikacie poinformowano również, że inwestor przewiduje, iż w okresie przejściowym, czyli do dnia dokonania przez PBG oraz Multaros sprzedaży pakietu akcji, rada nadzorcza Rafako zostanie rozszerzona do sześciu członków, a w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży - do siedmiu.

Akcje Rafako prawdopodobnie zmienią właściciela jeszcze w tym roku

Jak podaje PBG, „strony zobowiążą się do dołożenia wszelkich starań w celu sfinalizowania łącznie tych transakcji do dnia 30 września 2023 roku z możliwością przedłużenia do 31 października 2023 roku”.

Oferta ma jednak sporo warunków, wśród nich m.in. zawarcie przez PG Energy, PFR TFI, Agencję Rozwoju Przemysłu oraz wystawców gwarancji, jaka zabezpieczała budowę przez Rafako bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III , umowy typu lock-up dotyczącej czasowego umownego ograniczenia zbywalności posiadanych przez te podmioty akcji Rafako.

Rafako to spółka dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektora energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą. Warto przypomnieć, że od dłuższego czasu jej sytuacja była niepewna. Jeszcze kilka tygodni temu planowano zwolnienia grupowe, z których jednak zarząd wycofał się.

Dodatkowo, PFR TFI i PBG w restrukturyzacji w likwidacji, które są właścicielami sporej części udziałów w Rafako, inaczej widziały metodę ratowania firmy. Od dłuższego czasu poszukiwano też inwestora, już rok temu podpisano warunkową umowę w tej sprawie, nie doszło jednak do jej finalizacji.

