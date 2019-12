Znamy datę XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Organizator zapowiada nowości

XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się dniach 18-20 maja 2020 roku. Wydarzenie połączy tradycję z innowację i dzięki nowym formom ma być jeszcze bardziej atrakcyjne. Część nowości będzie dotyczyć imprezy towarzyszącej - European Tech and Start-up Days.

- W przyszłym roku wszyscy spotkamy się pod wzbogaconym hasłem European Tech and Start-up Days. Dodana cząstka „Tech” podkreśla znaczenie technologii jako płaszczyzny kooperacji firm - niezależnie od skali ich działania czy rynkowego doświadczenia - wyjaśnia Wojciech Kuśpik.Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu 2020 towarzyszyć będą także: projekt EEC - Liderzy Przyszłości, stanowiący forum spotkań młodych ludzi z autorytetami, gale finałowe konkursów Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor bez granic i Start-up Challenge.W ostatnim, XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (13-15 maja 2019 r.), udział wzięło ponad 12,5 tys. uczestników reprezentujących biznes, w tym największe korporacje, duże, małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz administrację, samorządy, świat nauki. Towarzyszące im 4. European Start-up Days (14-15 maja 2019 r.) odwiedziło ponad 3 tys. zainteresowanych nowymi pomysłami na biznes.Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział około 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days - spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.