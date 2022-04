Znamy decyzję RPP. Zobacz, jak zmieni się twoja rata kredytu

Raty kredytów ponownie zdrożeją wskutek kolejnej podwyżki stóp procentowych. Po środowej podwyżce o 1 pkt. proc. referencyjna stopa wzrosła do najwyższego poziomu od 2012 roku.

Stopy procentowe w górę

Rada Polityki Pieniężnej w środę 6 kwietnia podwyższyła stopy procentowe o 1 pkt. proc., co oznacza referencyjną stopę na poziomie 4,50 proc., lombardową na poziomie 5 proc., depozytową - 4 proc., redyskontową weksli - 4,55 proc., dyskontową weksli - 4,6 proc.



Była to siódma podwyżka z rzędu - od października RPP podniosła stopę referencyjną łącznie o 4,4 pkt. proc.

Raty kredytów w górę

Środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej odczują ci, którzy spłacają kredyty w złotych. Prawie wszyscy - poprzez stawkę WIBOR - mają raty zależne pośrednio właśnie od stóp procentowych.



I tak, wzrost referencyjnej stopy procentowej do poziomu 4,5 proc. przy kwocie kredytu 300 tys. zł i okresie spłaty wynoszącym 30 lat oznacza, że średnia rata wzrośnie o 199 zł, jeśli okres spłaty wynosi 10 lat podwyżka miesięcznej raty wyniesie 153 zł.



Należy pamiętać, że banki aktualizują oprocentowanie kredytów albo raz na 3 miesiące (jeżeli benchmarkiem jest WIBOR 3M) lub raz na 6 miesięcy (przy zastosowaniu WIBOR 6M).



- Jeśli oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3M, to rata początkowo wynosiła 1 283 zł, po 3 miesiącach wzrosła do 1 687 zł, a po kwietniowej aktualizacji wyniesie 2 132 zł. To efekt tego, że WIBOR 3M wynosi już 4,84 proc., a więc przewiduje podwyżki stóp, które mogą zostać wprowadzone przez RPP w kolejnych miesiącach - wskazują analitycy Expandera.



Jeśli taki kredyt miał oprocentowanie oparte o WIBOR 6M, to rata wzrośnie dopiero po raz pierwszy, ale za to bardzo wyraźnie - z 1 296 zł do 2 182 zł, czyli średnio o 70 proc.!

