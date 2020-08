Znamy wyniki finansowe ING Banku Śląskiego za pierwsze półrocze

W pierwszym półroczu 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 583,5 mln zł w porównaniu z 793,6 mln zł przed rokiem. Na koniec czerwca br. bank utrzymał łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 17,47 proc. W minionym półroczu ograniczenia związane z pandemią przyspieszyły zmianę zachowań konsumenckich. Wzrosła aktywność klientów w kanałach elektronicznych w zakresie zarówno dokonywanych transakcji, jak i zakupów nowych usług.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w pierwszym półroczu 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:- wzrost wartości kredytów o 9 proc. do 121,7 mld zł- kredyty dla klientów bankowości detalicznej - wzrost o 20 proc. do 52,7 mld zł- kredyty dla klientów bankowości korporacyjnej - wzrost o 2 proc. do 69,1 mld zł- wzrost depozytów o 23 proc. do 149,3 mld zł- liczba klientów bankowości detalicznej 4,2 mln, w tym 1,9 mln klientów primary- liczba klientów bankowości korporacyjnej 484,2 tys. (w tym 409 tys. przedsiębiorców oraz 75,2 tys. średnich, dużych firm i klientów strategicznych)ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Bank świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.ING oferuje wielokanałowy dostęp do kont osobistych i firmowych oraz posiada ogólnopolską sieć placówek bankowych. W skład grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wchodzą spółki świadczące usługi leasingowe oraz faktoringowe.