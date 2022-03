Znana firma pożyczkowa przegrywa w sądzie

Firma pożyczkowa Wonga.pl przegrała w sądzie z Kancelarią Prawną Certo, świadczącą pomoc prawną na rzecz osób zadłużonych w firmach pożyczkowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Polacy zadłużeni na 47,8 mld zł

„Powód (Wonga) podnosi, że wynagrodzenie, które dłużnik uiścił na rzecz pozwanego (Kancelarii Certo), dłużnik mógł przeznaczyć na spłatę długu u powoda. Wywodził, że zawarcie umowy z pozwanym pogłębiło stan niewypłacalności dłużnika i doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli, w związku z czym wnosił o uznanie tej umowy za bezskuteczną w stosunku do niego, wywodząc swe roszczenie ze skargi pauliańskiej. (...) Powództwo zostało oddalone z uwagi na niewykazanie przez powoda zaistnienia wszystkich niezbędnych przesłanek skargi pauliańskiej” – czytamy w uzasadnieniu wyroku dotyczącego sprawy pana Sławomira.Przypomnijmy, że skarga pauliańska to rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego.Sąd nie podzielił stanowiska Wongi jakoby zadłużony tam klient stał się niewypłacalny wskutek zawarcia umowy z Kancelarią Certo. „Jednorazowa opłata wstępna związana z zawarciem umowy była stosunkowo niska (1000 zł netto). Kolejne opłaty prowizyjne miały być regulowane wyłącznie w przypadku wynegocjowania na rzecz dłużnika korzystnych warunków spłaty należności wobec wierzycieli i uzależnione były od wysokości wynegocjowanej obniżki zadłużenia. (...) Zapłata 1250 zł nie stanowi w tej sytuacji w ocenie sądu okoliczności, która w oczywisty, domniemany sposób spowodowałaby niewypłacalność dłużnika.” – uzasadnił sąd.Niespłacone zobowiązania wszystkich Polaków wpisanych do Krajowego Rejestru Długów wynoszą 47,8 mld zł (dane z 2021 r.). Długi ma 2,4 mln osób. Wśród nich są też multidłużnicy, tj. konsumenci, którzy zalegają co najmniej trzem wierzycielom. W KRD figuruje prawie 590 tys. takich osób. Ich łączny dług to 22,3 mld zł.