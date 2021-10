Znana rodzina inwestorów z Polski wchodzi w odpady. To może być hit

Do 18 października trwa oferta publiczna akcji spółki WTT SA. Firma wprowadza na rynek technologię umożliwiającą całkowitą utylizację większości odpadów połączoną z odzyskiem wartościowych surowców, m.in. czystego wodoru. WTT planuje też przeprowadzenie kolejnej emisji – akcji serii C dla małych inwestorów, a na początku 2022 roku debiut giełdowy.

Struktura własnościowa

Instalacja ZEWE przeszła już pomyślnie testy technologiczne. Jeszcze w tym roku, dzięki środkom pozyskanym z emisji, spółka uruchomi ją w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. Ma to umożliwić uzyskanie referencji w skali przemysłowej.Na początku 2022 roku rozpocznie się sprzedaż instalacji ZEWE. Ich ceny w zależności od wariantu wahać będą się od 18 do 100 milionów złotych.- Rynek na rozwiązania umożliwiające całkowitą utylizację odpadów to setki miliardów euro. Technologia ZEWE jest transgraniczna i może być oferowana na każdym rynku, zwłaszcza w krajach, w których wymogi ekologii są restrykcyjne, mówi prezes spółki Krzysztof Nieć.Prezes podkreśla, że misją WTT jest wpisanie się w model gospodarki obiegu zamkniętego. - ZEWE to technologia o fundamentalnym znaczeniu, bo stanowi „brakujące ogniwo” systemu, które pozwala gospodarce przejść na cykl zamknięty - dodaje.Zaznacza, że technologii ZEWE nie należy mylić ze spalarniami odpadów. – Wykorzystujemy technologię beztlenowego zgazowania plazmowego w temperaturze powyżej 1300 stopni. To nie generuje powstawania żadnych odpadów, tłumaczy Krzysztof Nieć.Plany rozwoju WTT to nie tylko ZEWE. W czwartym kwartale 2022 roku spółka planuje pierwszą komercjalizację technologii nanopowłok. To atrakcyjny materiał dla wielu przemysłów i branż, m.in. chemii, energetyki, farmacji, ortopedii czy motoryzacji.W 2023 roku WTT ma dostarczyć instalację utylizacji osadów ściekowych w ramach wartego 21 mln złotych zamówienia NCBR „Oczyszczalnia przyszłości”. W tym samym roku chce też uruchomić swoją instalację produkcji wodoru z odpadów, a w 2024 skomercjalizować własną technologię krystalizacji.Dziś 36,6 proc. akcji firmy należy do Opoka Q FIZ —wehikułu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Opoka TFI. Akcjonariuszami Opoka TFI są członkowie rodziny Duda, założyciele Duda Holding, w skład którego wchodzą spółki działające m.in. na rynku finansowym, nieruchomości, motoryzacyjnym oraz w obszarze rolnictwa i przemysłu. W obszarze zainteresowania fundusz Opoka Q FIZ znajdują się spółki technologiczne, zwłaszcza z obszaru cleantech oraz biotechnologii.15 proc. akcji WTT jest obecnie pod kontrolą zespołu — akcje te zostały objęte 12-miesięcznym lockupem od daty debiutu giełdowego, 16,3 należy do Financo, a pozostałych 34,2 proc. akcji jest w posiadaniu inwestorów indywidualnych, którzy nabyli je w poprzednich emisjach.Wśród klientów WTT znajdują się m.in. KGHM, Grupa Azoty, Orlen, Tauron, 3M, Synthos, PGE oraz Polimex Mostostal.WTT planuje wejście na rynek NewConnect na początku 2022 r. Debiut na giełdzie sprawi, że inwestorzy będą mogli sprzedać swoje akcje lub zachować je licząc na dalszy wzrost ich wartości i/lub ewentualną wypłatę dywidendy. Dodatkowym celem debiutu giełdowego jest zwiększenie prestiżu i rozpoznawalności spółki na tle konkurencji.