Znany ekonomista nie pozostawia złudzeń co do sfinansowania obietnic wyborczych

Jeśli nowy rząd zdecyduje się wydawać kolejne miliardy złotych na lewo i prawo, to tylko poprzez zwiększenie zadłużenia państwa - mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB.

Jakie są możliwości budżetowe, w odniesieniu do propozycji zgłaszanych w kampanii wyborczej przez partie opozycyjne, które zapewne stworzą nowy rząd? Czy znajdą się pieniądze na ich sfinansowanie?

- Jedyny obszar, w którym można się poruszać, to przeglądnięcie wydatków, jakie mamy w tej chwili zadekretowane i uporządkowanie tego.

Moim zdaniem program 500+ jest programem socjalnym, więc powinien trafić razem z innymi programami socjalnymi do pewnego wspólnego mianownika. W mojej ocenie wypłaty powinny dotyczyć sytuacji, gdy jest on wypłacany rodzinom w trudniejszej sytuacji, a nie każdemu. To jest pewien przykład, ale tego typu sytuacji jest dużo więcej. Musimy pamiętać, że te wszystkie pomysły, które były realizowane w ostatnich latach, były finansowane z trzech źródeł.

Po pierwsze ze zwiększenia ściągalności podatków i tu trzeba powiedzieć, że jest to rzeczywisty sukces Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż w tym roku ta ściągalność spadła. Oczywiście potwierdza to tezę, że w momencie, gdy mamy szybki wzrost gospodarczy, łatwiej się płaci podatki. A taką sytuację mieliśmy między 2014 a 2019 rokiem nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-wschodniej.

Teraz mamy recesję i efekt jest taki, że tak zwana luka VAT-owska znów rośnie. To wyraźnie widać choćby w wykonaniu budżetu po wrześniu, gdzie mamy, owszem, wzrost przychodów z tytułu podatku VAT, który jest jednak niższy od szacowanego. Stąd wniosek, że znowu spada ściągalność podatków.

Drugie źródło finansowania to był oczywiście wzrost gospodarczy. Jest to przecież prosta zależność, że jak rośnie gospodarka, to wpływy budżetowe też, ale akurat wzrost gospodarczy się w Polsce skończył. To powoduje, że możliwości finansowe są w naturalny sposób ograniczone.

Trzecim elementem było oczywiście zadłużanie. Pomimo świetnego wzrostu gospodarczego cały czas żyliśmy na kredyt. Nie była to sytuacja zwyczajna w Unii Europejskiej w tamtym czasie, bowiem w 2019 roku większość krajów unijnych miało nadwyżki budżetowe. Czechy miały nadwyżki budżetowe cztery razy pod rząd. Czyli potwierdzam: wydatki w znacznej części sfinansowaliśmy długiem.

- No właśnie, po 2019 roku mamy do czynienia z pandemią i wielkim pożyczaniem pieniędzy na całym świecie. W związku z tym wzrost naszej aktywności pożyczkowej tak naprawdę w tym okresie nikogo nie przeraził. Jednak co jest ważne - pożyczaliśmy te pieniądze na bardzo, ale to bardzo niskim procencie. Oprocentowanie wynosiło 1,5 procent, może 1,75 procent. A jaką mamy teraz sytuację?

Po pierwsze Polska jest w recesji, dołek mamy już za sobą, trzeci kwartał będzie już lepszy, zdecydowanie na plus. Wszystko na to wskazuje, ale nie mamy szans na to, żeby w ciągu najbliższych dwóch lat osiągnąć poziom wzrostu w okolicach 5-6 procent, czyli to, co widzieliśmy w okresie przed pandemią.

Nie mamy szans choćby dlatego, że będziemy mieli przez dłuższy okres wysokie stopy procentowe, ponieważ dalej trzeba będzie walczyć z inflacją. Czy te stopy będą na poziomie, który był niedawno, czyli 6 procent, czy w okolicach 5 procent to, biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, pozostaną nadal wysokie.

Nikt nie spodziewa się także mocnego przyspieszenia na świecie, które mogłoby nam bardzo pomóc. Zakładam, że w przyszłym roku nadejdzie koniec recesji lub spowolnienia, ale nie mówię o żadnym hurraoptymizmie. Nadal wysokie stopy procentowe pozostaną także w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych.

W przyszłym roku wejdziemy prawdopodobnie w procedurę nadmiernego deficytu. Potrzeby pożyczkowe przekroczą 400 miliardów złotych

Mamy nadal do czynienia z pożyczaniem przez dotychczasowy rząd na bardzo wysokim poziomie. W tym roku prawdopodobnie deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 5 procent PKB (Produktu Krajowego Brutto). W przyszłym roku jest szacowany na 4,5 procent PKB. Wejdziemy w 2024 roku prawdopodobnie w procedurę nadmiernego deficytu.

Jednak ciekawsze, ale znacznie gorsze z punktu widzenia gospodarki, będą rekordowe w historii potrzeby pożyczkowe. Będziemy musieli pożyczyć, moim zdaniem, 450 miliardów złotych, Ministerstwo Finansów zakłada mniejszą kwotę około 420 miliardów złotych.

Takiej wartości nie mieliśmy nigdy w historii, a do tego będziemy już pożyczać nie na 1,5 czy 2 procent tylko na 5, a nawet 6 procent. To z kolei, dodając do starego długu, może doprowadzić w konsekwencji do tego, że w 2025 roku same odsetki od długu przekroczą 100 miliardów złotych. Czyli to szacunkowo może być 12-13 procent dochodów budżetowych, czyli dwa razy więcej, niż to powinno być w normalnych warunkach.

W wielkim skrócie taki mamy obraz gospodarczy kraju, takie mamy realia. W tych realiach trudno będzie wydawać kolejne dziesiątki miliardów złotych na lewo i na prawo. Musimy mieć pełną świadomość, że jeśli ktoś się na to jednak zdecyduje, będzie to wyłącznie pozyskiwane z kolejnego długu.

Czyli będziemy zwiększać swój dług, ale skoro najprawdopodobniej wejdziemy w procedurę nadmiernego deficytu, to pytanie, czy będzie można w ogóle takie działania podjąć.

Myślę, że w przyszłym roku, jeśli powstania nowa koalicja, to nie zdecyduje się ona jeszcze na cięcia. Będziemy mieli do czynienia bardziej z porządkowaniem, także ze względów politycznych. Gdyby coś takiego miało miejsce, oczywiście natychmiast, obecnie jeszcze rządzący, zaatakują i powiedzą: "jak myśmy rządzili, na wszystko były pieniądze, a jak wy przyszliście, to na nic nie ma". Co będzie, delikatnie mówiąc, dużym nadużyciem.

Czas płacenia rachunków za wysokie zadłużenie właśnie nadchodzi

Raczej zobaczymy konsolidację finansów publicznych. Ja nie straszyłem w 2016 czy 2017 roku tym, że mamy Grecję w Polsce, bo nie było do tego podstaw chociażby ze względu na szybki wzrost gospodarczy. Mówiłem natomiast, że jak się skończy ten szybki wzrost, trzeba będzie zacząć budżetowe porządki. Czas płacenia rachunków za zadłużenie właśnie przyszedł.

Czy można przyjąć takie założenie, że likwidacja Polskiego Funduszu Rozwoju i ograniczenie znaczenia Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu długu publicznego jest działaniem słusznym i uzasadnionym?

- Wszystko jest kwestią do dyskusji. Jeżeli mówimy o PFR i BGK, to dla mnie problematyczne jest tylko to, że część zadań państwa została przerzucona na te dwa podmioty. One oczywiście mają gwarancje Skarbu Państwa, co oznacza dla inwestorów, że rating związany z ich działalnością jest taki sam jak rating Polski.

Zamiast emisji obligacji przez Ministerstwo Finansów mieliśmy emisję papierów dłużnych przez wcześniej wspomnianych: PFR i BGK. To w oczywisty sposób zniekształca obraz finansów publicznych, ponieważ formalnie nie było liczone do zadłużenia państwa. I to są moje zastrzeżenia do tych dwóch instytucji, natomiast zarówno jeden, jak i drugi podmiot jest powołany, żeby wspierać różnego rodzaju aktywności.

Nie jestem absolutnie przeciwny unormowaniu sprawy emisji papierów dłużnych. Podlega dyskusji, czy jednak nie lepiej, aby to rząd robił i przekazywał środki na realizację wyznaczonych zadań. Wtedy mamy czystą sytuację. Jest również możliwa druga opcja, w której BGK i PFR przeniesione zostają do sfery finansów publicznych, nad którymi kontrolę sprawuje Sejm.

Natomiast sama działalność BGK i PFR wspierająca różnego rodzaju aktywności powinna pozostać, bo po to te instytucje finansowe zostały powołane.

Czy można odpowiedzialnie mówić o tym, że faktycznie istnieje tak zwana dziura Morawieckiego?

- Przy okazji bilansu otwarcia będzie można to sprawdzić. Myślę, że jest to kwestia kilku tygodni pracy, szczególnie dla tych, którzy orientują się w funkcjonowaniu Ministerstwa Finansów i szerzej finansów publicznych.

To trochę potrwa, ale wiadomo doskonale, co i jak robić. Nie spodziewam się, by na skutek tej analizy nasza wiedza jakoś istotnie się zmieniła, ponieważ wiemy, że poza finansami publicznymi pożyczono około 400 miliardów złotych.

Budżet zakładnikiem polityki? Nie będzie w nim radykalnych zmian

Możliwe, że znajdziemy miliardy i setki milionów złotych o których nie mieliśmy informacji, że zostały wydane. Jest wiele różnych funduszy, które zostały zasilone w ostatnim czasie różnymi środkami. To nie tylko BGK, PFR czy fundusz covidowy - bardzo prawdopodobne, że poznamy jeszcze podmioty, które dysponowały całkiem sporymi pieniędzmi.

Czy obecna koalicja, która prawdopodobnie utworzy nowy gabinet, podejmie decyzję, że przyjmuje budżet przygotowany przez odchodzący rząd?

- Myślę, że możemy się spodziewać wprowadzenia kilku autopoprawek. Uważam jednak, że za dużo nie zostanie tutaj zmienione.

Wszystko wskazuje na to, iż nowy rząd jednak powstanie, w najlepszym razie przed świętami Bożego Narodzenia. Nie będzie więc za dużo czasu. Teoretycznie można coś zmienić na początku przyszłego roku i jechać, że tak nieelegancko powiem, na prowizorium budżetowym, ale trzeba pamiętać o tym, że nieuchwalenie budżetu w odpowiednim czasie skutkuje możliwością rozwiązania parlamentu.

Jest także kwestia złożenia podpisu prezydenta Dudy pod ustawą budżetową. Dlatego nie będzie radykalnych zmian.

Natomiast w części, którą nazywam porządkującą w finansach publicznych, nowy rząd nie będzie chciał uderzać w to, co zostało przyznane obywatelom. Uważam, że najtrudniejsze rzeczy trzeba robić na początku kadencji po to, aby pozytywne efekty nadeszły w trakcie jej trwania. Najtrudniejszym elementem będzie przyszłoroczna kumulacja wyborów samorządowych i europejskich, a także zaplanowane na 2025 rok wybory prezydenckie.