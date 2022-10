Znany polski biznesmen tworzy raj turystyczny na bezludnych wyspach

Wiktor Schmidt, współtwórca Netguru, polskiej firmy informatycznej, jeszcze niedawno śmiał się, że historia jego biznesu jest mało medialna. Nie ma w niej spektakularnych inwestycji. Właśnie został właścicielem dwóch bezludnych wysp, z których chce stworzyć raj turystyczny.

Wiktor Schmidt, współtwórca Netguru, jeszcze niedawno udzielając wywiadu portalowi forbes.pl śmiał się, że historia jego biznesu jest mało medialna. Nie ma w niej wzlotów i upadków, głębokich kryzysów czy spektakularnych inwestycji. Jest za to dużo starannego, organicznego budowania biznesu.

Dziś wypowiada się zgoła inaczej, informując o swoim nowym przedsięwzięciu.

"Kupiliśmy dwie bezludne wyspy w Anambas w archipelagu Riau w Indonezji"

„Kupiłem dwie wyspy w ciągu ostatniej dekady, byłem w 100 proc. skoncentrowany na Netguru pod względem biznesowym. Dopiero niedawno zacząłem bardziej aktywnie angażować się w inne przedsięwzięcia. Jednym z najfajniejszych jest projekt realizowany z Andrzejem Adaszewskim. Jako FRONTIER EXPERIENCES HOLDING, wraz z kilkoma przyjaciółmi i inwestorami, kupiliśmy dwie bezludne wyspy w Anambas (część archipelagu Riau) w Indonezji. Budujemy mały (20 willi) eko-luksusowy ośrodek. Obecnie porządkujemy wszystkie pozwolenia i rozpoczniemy budowę w styczniu” – pisze na swoim profilu na Linkedin Wiktor Schmidt.

„Trudno wymyślić coś, co jest dalej od oprogramowania. Jeśli szukasz fajnego miejsca na wakacje lub rekolekcje firmowe w 2024 roku, bądź na bieżąco. To tylko 1h lotu z Singapuru!” – dodaje Schmidt.

Przekształcił Netguru z lokalnego software house’u w globalną firmę usługową

Wiktor Schmidt, wspólnie z Jakubem Filipowskim, przekształcił Netguru z lokalnego software house’u w globalną firmę usługową, zatrudniającą tysiąc osób i osiągającą ok. 230 mln zł rocznego przychodu.

Na profilu określa nową strategię Frontier Experiences Holding, która polega na kupowaniu i rozwijaniu nieruchomości o niskiej gęstości zaludnienia, co do niedawna było „terra incognita”, czyli obszarem nieznanym dla sektora turystyki masowej. Celem jest stworzenie możliwości do odkrywania najpiękniejszych „klejnotów” turystyki na świecie i udostępniania jej do wypoczynku.

„Aspiracją naszego zespołu jest bycie najlepszym w swojej klasie na zrównoważonym terytorium luksusowych podróży” – czytamy na profilu Frontier Experiences Holding.

Celem jest zwiększenie potencjału wzrostu wartości każdego z ośrodków, a także zabezpieczenie finansowania przyszłych inwestycji z ich zysków operacyjnych.

