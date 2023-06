Znany producent kosmetyków wejdzie na polską giełdę

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmodyfikowany prospekt emisyjny firmy kosmetycznej Dr Irena Eris w związku z planowanym przeprowadzenie publicznej oferty sprzedaży akcji i wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwotnie debiut giełdowy spółki Dr Ireny Eris planowany był na połowę 2022 roku. W marcu tamtego roku w Komisji Nadzoru Finansowego złożono prospekt emisyjny wraz z niezbędnymi załącznikami. Wydawało się wówczas, że wszystko jest na najlepszej drodze, aby na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawiła się kolejna spółka z branży kosmetycznej.

Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę i ogólny brak sentymentu rynków finansowych do giełd w całej Europie sprawił, że odwołano przygotowania do emisji.

We wrześniu minionego roku przewodniczący rady nadzorczej Henryk Orfinger w rozmowie z WNP.PL powiedział wprost: - To nie jest czas na debiut giełdowy, znamy wartość naszych aktywów, spółka nie potrzebuje pilnie nowych środków, chcemy poczekać, aż nadejdzie odpowiedni moment i wówczas do sprawy powrócimy.

Dr Irena Eris podejmuje kolejną próbę związaną z ofertą publiczną

Właśnie w ubiegłym tygodniu firma podała w komunikacie, że inwestorzy znów dostrzegli potencjał spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), toteż Dr Irena Eris zamierza podjąć kolejną próbę i przeprowadzić IPO (publiczną emisję akcji). W tym celu przygotowano zmodyfikowany prospekt emisyjny.

Komisja Nadzoru Finansowego po zapoznaniu się z dokumentami zapaliła zielone światło i zatwierdziła prospekt.

Nie znamy jeszcze szczegółów planowanej emisji. Wiadomo jedynie, że publiczna oferta będzie miała dwie transze: jedną dla inwestorów instytucjonalnych i drugą dla inwestorów indywidualnych. Nie wiadomo jaki będzie podział akcji, ale łącznie dla nowych akcjonariuszy przeznaczonych będzie do objęcia 27 procent kapitału. W rękach Fundacji Rodziny Ireny Eris pozostanie pakiet kontrolny 71 procent akcji.

W najbliższych dniach poznany widełki cenowe akcji nowej emisji oraz datę rozpoczęcia oferty publicznej. Można się spodziewać, że debiut nastąpi jeszcze w lipcu 2023 roku.

Pozyskane z emisji środki zostaną głównie przeznaczone na rozwój produkcji kosmetyków

Pozyskane środki zostaną przeznaczone głównie na rozwój segmentu kosmetycznego, w planach jest kupno polskich lub zagranicznych firm lub marek, które dołączą do portfolio, w którym są obecnie: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, L'Irene, Under Twenty. Ten dział biznesowy przynosi 78 procent przychodów ogółem.

Kolejnych 22 procent dają trzy luksusowe hotele zlokalizowane w Krynicy, Polanicy-Zdroju i na Wzgórzach Dylewskich na Mazurach. Reszta to przychody z salonów kosmetycznych i franczyzy.

Dr Irena Eris w 2022 roku miała na poziomie skonsolidowanym 340,2 miliona złotych przychodów netto., a zysk netto wyniósł 30,9 miliona złotych.

