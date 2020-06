Zniesiono ograniczenia wstępu do gospodarstw rolnych

Zniesiono wprowadzone w związku z koronawirusem ograniczenia w dostępie do gospodarstw rolnych. Wstęp na teren gospodarstwa do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta nie już będzie ograniczony wyłącznie do samych rolników, weterynarzy czy służb.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, rozporządzenie uchyla zapis, zgodnie z którym "do odwołania przemieszczanie się na teren gospodarstwa rolnego do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta, jest możliwe wyłącznie w przypadku określonych osób".

W związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią dotąd mogli to być jedynie rolnik, domownicy lub pomocnicy rolnika którzy pomagali mu w prowadzeniu gospodarstwa czy funkcjonariusze służb, inspekcji i straży, którzy wykonywali czynności przewidzianych w odrębnych przepisach. Do gospodarstwa mieli też wstęp pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa "w związku z wykonywaniem zadań Agencji przewidzianych w odrębnych przepisach oraz lekarz weterynarii w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, "o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt".

Nowe rozwiązania wpisują się działania związane z odmrażaniem gospodarki.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.