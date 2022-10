Został nam już tylko wzrost płac. Niemal wszystkie inne dane martwią

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku. Poza wzrostem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw trudno o optymizm.

W trzecim kwartale 2022 roku aktywność gospodarcza zdecydowanie osłabła.

Wskaźniki ufności konsumenckiej są na rekordowo niskich poziomach.

Ceny towarów i usług wzrosły w skali pierwszych trzech kwartałów najbardziej od 1997 roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o sytuacji społecznej i gospodarczej kraju w okresie od stycznia do końca września 2022 roku. Niestety w zestawie setek i tysięcy liczb dotyczących oceny niemal każdego aspektu naszej zbiorowej aktywności gospodarczej trudno doszukać się nut optymistycznych. To jeszcze nie jest recesja i ekonomicznie nadal mamy wzrost PKB, ale w okresie trzech kwartałów odnotowane zostało ostre hamowanie. Co jednak gorsze, badanie nastrojów konsumenckich pokazuje, że w najbliższej przyszłości obywatele nie spodziewają się poprawy tej trudnej sytuacji.

Inflacja, potwierdzona wcześniejszym odczytem statystycznym, we wrześniu wyniosła 17,2 procent wobec 9,2 procent w styczniu. Konsekwencją tego był najwyższy od 1997 roku wzrost cen. W ciągu dziewięciu miesięcy w przypadku towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł on 13,3 procent. W produkcji budowlano-montażowej było to 11,9 procent, a ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 22,7 procent. To będzie wywoływać dodatkową presję na ceny w kolejnych miesiącach.

Wzrost cen w przemyśle będzie wpływał na utrzymanie się wysokiego poziomu inflacji

Optymistyczne dane dotyczą zbiorczych wyników za trzy kwartały produkcji sprzedanej, która wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku o 12,3 procent, sprzedaż detaliczna była wyższa o 6,8 procent. W opracowaniu zaznaczono, że główny wpływ na te wyniki miały pierwsze dwa kwartały ponieważ w trzecim kwartale już odczuwalne było spowolnienie. Dobra koniunktura utrzymuje się w górnictwie węglowym i sektorze paliwowo-energetycznym.

Eksport wzrósł w okresie 9 miesięcy tego roku o 22,2 procent, a import o 30,9 procent co tylko utrwaliło tendencję utrzymującego się ujemnego salda na rachunku obrotów bieżących. Ogromy wpływ na to mają bardzo wysokie ceny nośników energetycznych, w tym głównie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Klimat dotyczący koniunktury w następnych miesiącach jest bardzo słaby

Dla oceny przyszłości ważny jest wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury. Stanowi on prawdziwy barometr oczekiwań przedsiębiorstw w najważniejszych branżach. W przetwórstwie przemysłowym wyniósł on we wrześniu -21,1, w budownictwie -22,1 , w handlu detalicznym -11,7 i w transporcie i gospodarce magazynowej -7,5 , a w gastronomi i tzw. zakwaterowaniu -22,9.

Jeszcze gorzej przedstawia się październikowy odczyt wskaźnika ufności konsumentów. Spadł on do poziomu -45,5. Polacy obawiają się pogorszenia sytuacji ekonomicznej i dalszego wzrostu cen. Dostrzegane są także potencjalne problemy związane z możliwością utraty pracy. Ten sam wskaźnik ufności w ujęciu wyprzedzającym ma też ujemny odczyt -35,7.

Rośnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Ze statystycznego obowiązku warto odnotować, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień wyniosło 6548,66 zł i było o 13,3 proc. wyższe niż przed rokiem (kiedy wzrost wyniósł 8,4 proc.).

