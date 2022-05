ZPF: średnie świadczenie z renty dożywotniej na koniec 2021 r. wynosiło 826,6 zł miesięcznie

Średnia wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu renty dożywotniej wynosiła na koniec 2021 roku 826,6 zł miesięcznie – podał Związek Przedsiębiorstw Finansowych we wtorkowym raporcie.

"Fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF na koniec 2021 roku zarządzały 371 umowami z seniorami. Średnia wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu renty dożywotniej wynosiła na koniec 2021 roku 826,6 zł miesięcznie" - poinformował Związek Przedsiębiorstw Finansowych w opublikowanym we wtorek raporcie poświęconym hipotece odwróconej.

Z publikacji wynika, że fundusze hipoteczne, od początku swojej działalności do końca 2021 roku, wypłaciły seniorom 26,4 mln zł świadczeń. W całym 2021 roku wypłacono 3,68 mln zł, co stanowi najwyższy wynik w ciągu 11 lat. Jednocześnie to o 76,1 proc. więcej niż w roku 2020.

Fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF zarządzają nieruchomościami o łącznej wartości 138,2 mln zł. Na koniec 2021 roku najwięcej, bo prawie 1/3 nieruchomości zarządzanych przez nie znajdowała się w województwie mazowieckim - w porównaniu ze stanem z końca 2020 roku odnotowano spadek o 0,8 pp. Drugim w kolejności było województwo pomorskie, w którym położone jest 12,7 proc. administrowanych nieruchomości, a na trzecim miejscu niezmiennie województwo śląskie, gdzie fundusze hipoteczne zarządzają 11,1 proc. wszystkich umów.

Jak wynika z raportu, średnia wartość jednej zarządzanej nieruchomości do końca 2014 roku znajdowała się w trendzie spadkowym - od 321 tys. zł w 2010 roku do 237 tys. zł w 2014 roku. Po tym okresie obserwuje się stabilny wzrost i obecnie - na koniec 2021 roku - można mówić o historycznie największym odczycie tej wartości, wyniosła ona 372,6 tys. zł. Jest to wzrost o 12,7 proc. w odniesieniu do III kwartału 2021 roku i jednocześnie wzrost o 18,9 proc. w stosunku do końca roku 2020.

Na koniec 2021 roku średnia wielkość nieruchomości, którą zarządzają fundusze hipoteczne zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych wyniosła 49,9 mkw. W 2011 roku było to 42,3 mkw., a w szczytowym momencie w 2018 roku 90,6 mkw. Obecnie, po spadku w 2020 roku, mamy wzrost średniej wielkości mieszkania o 2,2 proc. w odniesieniu do końca roku 2020 i minimalny spadek o 0,2 proc. w stosunku do III kwartału 2021 roku.

ZPF podał także, że uśredniony wiek klientów, którzy decydowali się na rentę dożywotnią plasował się w przedziale pomiędzy około 75 a 80 lat. Na koniec 2021 roku średni wiek klienta funduszu hipotecznego wyniósł 76,9 lat. W odniesieniu do końca 2020 roku wzrósł nieznacznie o 0,5 proc., a w porównaniu do III kwartału 2021 roku o 0,2 proc.

