ZPL: spadek o 15 proc. finansowania przez firmy leasingowe po trzech kwartałach br.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 48,5 mld zł, co oznacza spadek o 15,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. - podał w poniedziałek Związek Polskiego Leasingu (ZPL).

Według danych ZPL, w pierwszej połowie roku polska branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 29,8 mld zł, co oznaczało spadek o 24 proc. rok do roku.

W trzecim kwartale wartość nowych kontraktów leasingowych wyniosła 18,8 mld zł, co było wynikiem lepszym o 4 proc. rok do roku. Skumulowane dane za okres styczeń-wrzesień to 15,2-proc. spadek w stosunku do tego samego okresu 2019 r.

Jak przypomniała przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu Ewa Łuniewska, polska branża leasingowa, pomimo spadającej liczby nowych kontraktów, zdecydowała się pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu. Leasingodawcy - na wniosek swoich klientów - zmieniali harmonogramy spłat i odraczali spłatę rat leasingowych na okres od 3 do 6 miesięcy.

"W okresie od połowy marca do końca września 2020r., finansujący objęli wakacjami leasingowymi ponad 170 tys. przedsiębiorców, w odniesieniu do 380 tys. umów leasingu. Co istotne 95 proc. pomocy zostało przyznane do końca czerwca 2020 r." - zaznaczyła Łuniewska.

Jak podał Związek, branża leasingowa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku sfinansowała pojazdy lekkie, czyli pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony, o łącznej wartości 23,1 mld zł, co stanowiło wynik o 9,2 proc. niższy przed rokiem. Spadek rzędu 9 proc. dotyczył zarówno samochodów osobowych, jaki i dostawczych.

Od stycznia do września finansowanie udzielone przez branżę leasingową na inwestycje w maszyny i inne urządzenia wyniosło 14,5 mld zł, co oznacza spadek o 7,2 proc. rok do roku.

W segmencie finansowania pojazdów ciężarowych, gdzie uwzględnione są pojazdy powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy, obserwowano kontynuację spadków, które rozpoczęły się jeszcze w czerwcu 2019 r. W sumie spadek wyniósł 39,4 proc., przy wartości nowych kontraktów na poziomie 8,1 mld zł.