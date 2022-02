ZPL: w bieżącym roku branża leasingowa może udzielić finansowania o wartości 97 mld zł

W bieżącym roku branża leasingowa może udzielić łącznego finansowania o wartości 97 mld zł – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych.

Jak podano w danych opublikowanych we wtorek przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych, w bieżącym roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości 97 mld zł. W publikacji ZPL dodano, że wzrost branży na poziomie 10 proc. byłby zgodny z "prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce".

Jak podano w publikacji ZPL, według kwartalnego odczytu badania koniunktury w branży, zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w Związku, ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia w I kwartale 2022 roku, i to wyższego niż miało to miejsce w poprzednim kwartale. Prognozują również dalsze pogorszenie jakości portfela, jednak w mniejszej skali niż w IV kwartale 2021.

"Z drugiej strony firmy zapowiadają znaczne ograniczenie aktywności sprzedażowej z początkiem 2022 roku. Zarówno oceny dla prognozowanej liczby wpływających wniosków, jak i wartości zawartych umów są formułowane na wyraźnie niższym poziomie niż miało to miejsce dla IV kwartału 2021" - stwierdzono w publikacji ZPL.

Dodano w niej, że badane firmy w zróżnicowany sposób oceniają możliwości wzrostu poziomu finansowania dla poszczególnych grup środków trwałych. Wskazano, że wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów lekkich oraz dla finansowania maszyn i IT, natomiast zdecydowanie mniej pozytywne perspektywy dla dalszego rozwoju rysują się dla finansowania transportu ciężkiego oraz sektora nieruchomości.

ZPL poinformował także, że w 2021 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 88 mld zł. Jest to wynik wyższy o 30,7 proc. niż przed rokiem i znacznie wyższy od oczekiwań leasingodawców. Związek podał także, że należące doń firmy zrzeszone koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, których wartość wyniosła 77,2 mld zł a rzadziej angażują się w umowę pożyczki, których wartość w 2021 r. wyniosła 10,8 mld zł w 2021 r.

"Wyniki sektora leasingowego w 2021r. są bardzo dobre. Przy 88 mld zł nowego finansowania, możemy mówić o kolejnym rekordzie, mimo poważnych turbulencji, jakich doświadcza sektor motoryzacyjny. W drugiej połowie 2021r. mierzyliśmy się z ograniczoną dostępnością nowych samochodów, a eksperci wskazują, że taka sytuacja może utrzymać się w kolejnych miesiącach tego roku. Dlatego zakładamy i przyjmujemy ostrożny scenariusz rozwoju sektora leasingowego w 2022r. Przed branżą leasingową trudny rok, w którym wyniki firm leasingowych będą zależały od dostępności finansowanych aktywów" - powiedział cytowany w komunikacie Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu Paweł Pach.

Według danych ZPL, przedsiębiorcy w 2021 roku przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 44,6 proc., w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 28,1 proc.). W raporcie Związku wskazano, że w ciągu ostatniego roku zmieniła się struktura rynku. Zyskało finansowanie pojazdów ciężarowych +3,5 t., ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów (22 proc. udział) kosztem pojazdów lekkich (pojazdy lekkie w 2020 miały 47,5-proc. udział). Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,4-proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości - poniżej 1 proc.

"Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec 2021r. wyniosła 165,8 mld zł, co oznacza blisko 5 proc. wzrost r/r. Po raz pierwszy portfel aktywnych umów leasingowych w zakresie finansowana ruchomości był wyższy od salda kredytów udzielonych firmom przez banki (160,6 mld zł to portfel branży leasingowej w obszarze finansowania ruchomości, a 159 mld zł wyniosła wartość aktywnych kredytów)" - wskazano w raporcie ZPL.

Podano w nim także, że odbiorcami usług leasingowych są głównie mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,7 proc. w strukturze klientów. Największą, stanowiącą 54,1 proc. grupą klientów są mikro firmy (klienci o obrotach do 5 mln zł), klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł stanowią 19,6 proc., a 25,4 proc. wynosi udział firm o obrotach powyżej 20 mln zł. Transakcje zawierane z klientami indywidualnymi mają 0,7-proc. udział w rynku.

