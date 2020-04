ZPL: wakacje leasingowe bez konieczności ponoszenia obciążeń podatkowym

W związku z pandemią Związek Polskiego Leasingu postuluje o rozszerzenie przyjętego pakietu antykryzysowego o zniesienie dodatkowych obciążeń o charakterze podatkowym dla przedsiębiorców korzystających z "wakacji leasingowych".

Według ZPL tegoroczny wynik leasingu jest już poniżej korzystnych i wciąż mocnych trendów, jakie utrzymywały się w całej polskiej gospodarce w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku. W części może ona też wynikać z pierwszych sygnałów o epidemii.

W ocenie Związku pandemia będzie "niewątpliwie oddziaływać negatywnie" na nastroje konsumenckie i sytuację na rynku pracy, a także negatywnie wpłynie na szeroką pojętą branżę transportową, na którą składają się zarówno międzynarodowy transport drogowy, międzynarodowy transport osobowy, krajowy transport osobowy.

"Dlatego też branża leasingowa podjęła szereg działań osłonowych na rzecz polskich przedsiębiorców, w tym m.in. poprzez umożliwienie odroczenia bieżących zobowiązań na okres od 3 do 6 miesięcy oraz wskazała na konieczne do podjęcia dalsze działania osłonowe w ramach przygotowywanej przez Rząd RP tzw. tarczy antykryzysowej - czytamy.

ZPL postuluje m.in. wakacje leasingowe bez konieczności ponoszenia, przez przedsiębiorców, dodatkowych obciążeń o charakterze podatkowym. A umowy aneksowane w związku z wakacjami leasingowymi nie powinny być obciążone dodatkowymi, dla przedsiębiorców, skutkami podatkowymi tj. brakiem możliwości zaliczenia w całości rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych objętych limitem 150 tys. zł.

ZPL przypomniało, że wynik branży leasingowej za pierwsze dwa miesiące br. wzrósł o 0,4 proc. rok do roku. Dodało, że firmy leasingowe zawierają każdego roku ponad pół miliona umów leasingu, co w 2018 roku pozwoliło zrealizować 29 proc. inwestycji przez polskich przedsiębiorców, a udział leasingu w polskim PKB wyniósł blisko 4 proc. co było najwyższym wskaźnikiem w Europe.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) skupia 29 podmiotów, reprezentują 90 proc. rynku leasingu w Polsce. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów).