ZPL: zmiany w leasingu w Polskim Ładzie mogą mieć wpływ na poziom krajowych inwestycji

Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji - ocenił w piątkowym komentarzu dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski.

Sugajski ocenił, że "ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, który wynika z projektowanych zmian podatkowych, pośrednio wpłynie na atrakcyjność tego instrumentu finansowego".

Jak wskazał, leasing od wielu lat uznawany jest przez przedsiębiorców z segmentu MŚP za najbardziej istotne źródło finansowania inwestycji. "Leasing tylko w ostatnim roku umożliwił inwestycje polskich firm o wartości 60,2 mld zł, a w ciągu pięciu ostatnich lat suma leasingowych inwestycji przekroczyła w Polsce 300 mld zł" - zauważył.

"Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji" - ocenił Sugajski. Jego zdaniem "zmiany podatkowe proponowane w ramach programu Polski Ład wpływają negatywnie na warunki wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego".

Sugajski podkreślił, że dotychczasowe przepisy pozwalały na wyłączenie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku po upływie 6 miesięcy od wykupu, po zakończeniu umowy leasingu. "Zgodnie z projektowanymi przepisami okres ten zostanie znacząco, bo aż 12-krotnie, wydłużony" - zauważył.

Jego zdaniem ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu sprawia, iż naruszona zostaje zasada pewności prawa, niedziałania prawa wstecz, wywiera ona takżę wpływ na atrakcyjność samego instrumentu leasingu.

"Projektowane przepisy nie rozstrzygają także jednoznacznie sytuacji przedsiębiorców, którzy np. w ub. roku wykupili do majątku prywatnego przedmiot leasingu" - zwrócił uwagę Sugajski. Jak zauważył, powstaje wątpliwość, czy osoby te będą mogły po wejściu w życie ustawy sprzedać ten przedmiot bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego przed upływem sześciu lat. "Dotyczyć to będzie także wszystkich tych, którzy w wyniku pandemii byli zmuszeni zakończyć działalność gospodarczą, bądź znacznie ją ograniczyli, a chcieliby poprawić swoją sytuację materialną wyprzedając majątek" - dodał.

"Dlatego Związek Polskiego Leasingu, w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy zaproponował, aby wprowadzić przejściowe, umożliwiające zachowanie dotychczasowych praw tym, którzy zawarli umowy leasingu do momentu wejścia w życie nowych przepisów" - stwierdził Sugajski.

"Mając na uwadze fakt, że zaproponowany w projekcie termin na wykup po upływie sześciu lat jest aż 12 razy dłuższy niż dotychczas obowiązujący termin sześciu miesięcy, zaproponowaliśmy odpowiednie jego skrócenie" - dodał. "Nasze stanowisko motywujemy tym, że przedmiotami leasingu, które po zakończeniu umowy są wykupywane przez leasingobiorców są najczęściej pojazdy (w tym samochody osobowe), które ulegają znacznie szybszej amortyzacji w porównaniu np. z nieruchomościami" - wyjaśnił dyrektor generalny ZPL.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

