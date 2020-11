ZPP apeluje do biznesu o jedność w powstrzymaniu pandemii i przeciwdziałaniu lockdownowi

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak zwrócił się w sobotę z apelem do biznesu o jedność w powstrzymaniu pandemii i zapobieżeniu drastycznemu lockdownowi. Zaapelował m.in. o wdrożenie w firmach wysokich standardów sanitarnych. przekonanie pracowników do m.in. maseczek.

Szef ZPP zwrócił się w liście otwartym do prezesów i właścicieli firm o jedność w walce z koronawirusem.

"Jesteśmy środowiskiem bardzo zróżnicowanym, mamy różne interesy, poglądy i sympatie polityczne. Ale w tej sprawie powinniśmy stanowić jedność - chodzi o powstrzymanie pandemii i zapobieżenie drastycznemu lockdownowi. Z tego co mówią decydenci - lockdown lub odmrażanie gospodarki - zależy od liczby zachorowań i wydolności służby zdrowia" - napisał w apelu Kaźmierczak.

Jak dodał, "mamy na to pewien wpływ".

"Po pierwsze - możemy w naszych firmach wdrożyć wysokie standardy sanitarne. Nie jest z tym źle, ale apeluję, żebyście jeszcze osobiście przyjrzeli się, co można poprawić i zrobić lepiej. Osobiście" - czytamy.

Kolejne rozwiązanie to - jak napisał - "z pozycji swojego autorytetu lub podległości służbowej musimy wytłumaczyć pracownikom, że to nie my czy Morawiecki płacimy im wynagrodzenia tylko zadowoleni klienci". "Jeśli tych klientów z powodu pełnego lockdownu zabraknie - mogą stracić pracę i źródło utrzymania. Cudów nie ma - podobnie jak rząd - nie mamy żadnych własnych pieniędzy - tylko pieniądze klientów" - tłumaczy szef ZPP.

Następny apel dotyczy dyscypliny społecznej.

"Ze światowych doświadczeń wynika, że kluczowe dla ograniczania pandemii jest dyscyplina społeczna, której niestety u nas nie ma. Apeluję do was o aktywne włączenie się do przekonania Polaków - naszych pracowników, do restrykcyjnego przestrzegania reżimu DDM (dystans - dezynfekcja - maseczki)" - czytamy w apelu.