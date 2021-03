ZPP: KPO jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, ale wymaga korekt

Krajowy Plan Odbudowy skonstruowany jest zgodnie z naszymi oczekiwaniami i Polska powinna go przyjąć - powiedział w środę prezes Polskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kazimierczak. Zaznaczył jednak, że dokument wymaga korekt.

Podczas konferencji prasowej, prezes ZPP wskazał, że Polska powinna przyjąć Krajowy Plan Odbudowy, ponieważ "generalnie jest on skonstruowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami". Przyznał, że "Unia, owszem, narzuciła nam pewne reguły, jednak nie są one dla nas niekorzystne, choć bardziej przystają do sytuacji w Europie Zachodniej".

Dodał, że z punku widzenia Polski najważniejsze są wydatki na sektor publiczny, czyli m.in in. na służbę zdrowia, szkolnictwo, administrację i cyfryzację. Głównym zagrożeniem - jego zdaniem - jest brak reform strukturalnych, które pozwolą na efektywne wydatkowanie tych środków. "Bez reform strukturalnych np. w służbie zdrowia, żadne pieniądze nic nie pomogą" - powiedział. Drugim zagrożeniem - według Kazimierczaka - jest kwestia wdrażania planu. "W KPO jest wiele trafnych diagnoz i celów, ale nie ma przedstawionego sposobu ich wdrażania" - ocenił.

Wskazał, że w dokumencie nie poruszono kwestii demograficznych, które są bardzo istotnym problemem Polski, nie uwzględniono również budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - jednej z kluczowych inwestycji. Podkreślił, że zastrzyk pieniędzy, który Polska może otrzymać w ramach KPO jest ogromny, ale perspektywa ich wydatkowania bardzo krótka. "Mam nadzieję, że rząd i administracja okażą się na tyle sprawne, że uda się te pieniądze dobrze wydać" - powiedział.

W oficjalnym stanowisku ZPP podkreślono, że diagnoza wskazująca na gospodarcze skutki pandemii COVID-19 oraz kluczowe wyzwania rozwojowe dla Polski zawarta w KPO, jest "całkowicie słuszna", zwłaszcza, jeśli chodzi o "gigantyczne wyzwanie" związane z wciąż niską innowacyjnością polskiej gospodarki, zagrożeniami środowiskowymi, czy też pewną degenerację średnich miast .

Zaznaczono jednak, że oprócz problemów demograficznych, pominięto słabości instytucji publicznych, wyjątkowo zdawkowo odniesiono się również do kwestii przewidywalności i jakości regulacji.

ZPP zwróciło np. uwagę na proponowane w KPO wypracowanie nowego modelu planowania przestrzennego tak, by zwiększyć transparentność zasad dotyczących możliwości przeznaczania gruntów pod prowadzenie określonych rodzajów działalności gospodarczych. W opinii organizacji jest to jsłuszne, jednak nie uwzględniono czasochłonności i poziomu skomplikowania procedur, co - w zdaniem związku - stanowi "istotną barierę inwestycyjną".

Wątpliwości ZPP budzi też zakres oferowanego wsparcia dla przedsiębiorców w wysokości 300 mln euro. "Dywersyfikacja prowadzonej działalności, czy też przebranżowienie, nie muszą być jedynymi ścieżkami zwiększenia odporności przedsiębiorstw na kolejne kryzysy. Być może zasadne byłoby przeznaczenie środków również na inwestycje w optymalizację prowadzonej działalności i skalowanie jej, tak by możliwe stało się zbudowanie odpowiedniego zaplecza kapitałowego umożliwiającego firmom przetrwanie mimo przejściowych trudności" - czytamy.

"Reasumując, przedstawiony projekt KPO to dokument zawierający trafne diagnozy i szereg słusznych instrumentów, jednak wymagający - jeśli ma spełnić swoje podstawowe założenia - pewnych korekt. Należy je jednak oczywiście wprowadzić możliwie najszybciej - tak by równie szybko dostępne stały się środki z unijnego Instrumentu" - czytamy.

