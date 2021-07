ZPP liczy, że TSUE uzna tzw. szybki VAT od paliw za zgodny z unijnym prawem

Szybki VAT od paliw jest zgodny z unijnym prawem i jest jednym z filarów uszczelnienia podatkowego, który przyczynił się do ograniczenia gigantycznych patologii w sektorze rynku paliw płynnych w Polsce - ocenia Związek Pracodawców i Przedsiębiorców i wnioskuje do TSUE o uznanie tej zgodności.

Jak wskazała organizacja, za uznaniem mechanizmu szybkiego VAT za zgodny z prawem unijnym o co wnioskuje ZPP wraz z szeregiem organizacji branżowych, przemawia to, że skala nielegalnego obrotu paliwami w Polsce w 2015 r. sięgała ponad 20 proc. legalnego rynku.

Jednym z najbardziej popularnych modeli wykorzystywanych przez przestępców było sprowadzanie paliw przez tzw. znikających podatników. Propozycja przyspieszenia płatności zaliczki VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw została zaproponowana przez firmy paliwowe jeszcze przed 2015 r. Takie rozwiązanie, chociaż miało niekorzystny wpływ na płynność finansową przedsiębiorców, było jednak konieczne, by zwalczać zorganizowaną przestępczość - oceniła.

Dodała, że zmiany przepisów, zwłaszcza przyspieszenie terminu wpłacania zaliczki VAT od nabycia paliw oraz monitorowanie przewozu, wypracowane we współpracy z branżą paliwową, przyniosły duży wzrost rejestrowanej sprzedaży. "Według wyliczeń POPiHN wpływy podatkowe uiszczane przez branżę paliwową w 2015 r. z VAT, akcyzy i opłaty paliwowej wynosiły ok. 50 mld zł, a w 2019 r. ok. 74 mld zł. Większość tego wzrostu była wynikiem ograniczenia działalności przestępców" - podała.

Według ZPP, za uznaniem szybkiego VAT za zgodny z prawem unijnym przemawia również analiza formalno-prawna. Wskazało, że przyjęcie niekorzystnej interpretacji przez TSUE będzie oznaczało konieczność zmiany prawa krajowego. "Innymi słowy, zostanie podważony jeden z filarów uszczelnienia podatkowego, który w istotny sposób przyczynił się do ograniczenia gigantycznych patologii w sektorze rynku paliw płynnych" - podkreślono.

Jak zaznaczył wiceprezes ZPP Marcin Nowacki, polscy przedsiębiorcy liczą, że TSUE uzna zgodność "szybkiego VAT" z prawem UE. "W przeciwnym razie mogłoby to podważyć zaufanie legalnego biznesu do prawa unijnego i instytucji unijnych, a także wiązałoby się z ryzykiem wzrostu nielegalnego obrotu paliwami w Polsce" - ocenił.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/

