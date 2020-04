ZPP: pakiet wsparcia finansowego dla firm adekwatny dla poziomu zagrożenia

Pakiet wsparcia finansowego dla firm wydaje się być adekwatny dla poziomu zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa - ocenił w środę Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, komentując nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorców.

ZPP ocenił, że przedstawiony w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego program "tarczy finansowej dla firm" , dzięki któremu do przedsiębiorstw ma trafić ok. 100 mld zł, jest "ukierunkowany na wprowadzenie szybkiego i prostego narzędzia wspierającego płynność finansową firm".

W informacji zaznaczono, że "firmy bardzo wyczekiwały podobnego projektu, zaś ZPP w niemal każdej kolejnej publikacji podkreślał konieczność szybkiego wprowadzenia takiego narzędzia". Cieszymy się, że nasz głos został usłyszany - uważamy, że tym odważnym ruchem rząd ma szanse uratować wiele miejsc pracy i firm. Być może pozwoli to Polsce przejść przez kryzys możliwie suchą stopą, co byłoby bez wątpienia wielkim osiągnięciem" - napisano.

"Tarcza finansowa dla firm" zakłada, że do polskich przedsiębiorstw trafić ma 100 miliardów złotych (4,5 proc. PKB) bezpośredniego finansowania, z czego aż 75 miliardów przeznaczona zostanie dla sektora MSP. Firmy mikro mogą uzyskać maksymalnie 324 tys. złotych, małe i średnie ok. 3,5 mln zł, natomiast uzyskać mogą pożyczki lub obligacje o wartości nawet do 1 miliarda złotych.

"Deklaracja ta cieszy tym bardziej, że zaproponowane do tej pory w ramach +tarczy antykryzysowej+ działania wspierające płynność były niestety obudowane zbyt skomplikowanymi procedurami i wymogami formalnymi. Deklaracje o prostocie wprowadzanych rozwiązań wydają się być potwierdzone bardzo przejrzystym katalogiem kryteriów udzielania wsparcia" - napisał Związek.

ZPP zauważa, że schemat wsparcia ma prostą strukturę organizacyjną: finansowanie dla sektora MSP ma być dystrybuowane za pośrednictwem banków komercyjnych, w możliwie zdigitalizowany sposób, natomiast duże firmy mają być obsługiwane bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju. Wskazuje, że finansowanie przyznawane ma być na podstawie prostego zabezpieczenia, np. wekslowego, zaś środki będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzenia działalności, w tym w szczególności wynagrodzeń pracowników.

Zgodnie z zaprezentowanym mechanizmem, część udzielonego wsparcia ma mieć charakter bezzwrotny. Mikrofirmy mogą liczyć na umorzenie 75 proc. należności, jeśli w ciągu roku od uzyskania finansowania będą one wciąż prowadzić działalność i utrzymywać średni poziom zatrudnienia. W przypadku firm małych i średnich, od wspomnianych warunków zależy umorzenie 50 proc. należności, zaś dodatkowe 25 proc. wynikać może z poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży.