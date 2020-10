ZPP: potrzebne zmiany, aby zapewnić uczciwą konkurencję w e-commerce

Aby zapewnić uczciwą konkurencję między polskim a chińskim e-commerce, jest potrzebne wprowadzenie w e-administracji systemu informatycznego służącego opłacaniu ceł oraz jego integracja z systemami platform e-commerce - postuluje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jak podano we wtorkowym komunikacie, ZPP przyjrzał się systemowi celnemu oraz podatkowemu dla przesyłek od pozaunijnych sprzedawców e-commerce. W przygotowanym na ten temat opracowaniu zwrócono uwagę, że sektor e-commerce zyskuje na znaczeniu w światowej, a tym samym polskiej gospodarce. Wpływ na to zjawisko ma m.in. epidemia koronawirusa. Jak prognozuje ZPP, w tym roku w Polsce rynek ten urośnie o jedną piątą.

Według ZPP e-kanały umożliwiły przetrwanie rodzimych producentów w okresie kryzysu epidemicznego, zapełniając ubytki sprzedaży w kanałach tradycyjnych. Jak napisano, do 2025 roku, sprzedaż w e-kanałach będzie stanowić 20 proc. rynku. To oznacza, zdaniem ZPP, że kto za 5 lat nie będzie sprzedawał w sieci, straci co czwartego klienta.

"Polska jest dużym i atrakcyjnym rynkiem dla platform i sprzedawców e-commerce. Polacy masowo polubili zakupy online. Pole gry dla sprzedawców i konsumentów jest jednak nierówne. Nie ma równych zasad konkurowania między polskim a chińskim e-commerce. Chińskie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji szereg instrumentów rodzimego wsparcia publicznego oraz wykorzystują luki w polskim systemie danin publicznych w sposób daleko niekonkurencyjny" - mówi, cytowany w informacji, wiceprezes ZPP Marcin Nowacki.

Zastępca dyrektora departamentu prawa i legislacji ZPP Piotr Palutkiewicz zauważa, że wszyscy chcemy płacić za towary jak najmniej, a zapewnienie jak największej różnorodności produktów, konkurencji i liczby podmiotów działających w branży e-commerce leży w interesie nas wszystkich. Jednocześnie zasady działania w sektorze muszą być równe i przejrzyste - podkreśla przedstawiciel ZPP.

Związek przedstawił w raporcie szereg rekomendacji, które - zdaniem organizacji - zapewniłyby uczciwą i wysoką konkurencję w branży e-commerce. Wśród rozwiązań znalazła się m.in. konieczność wprowadzenia systemu informatycznego w ramach e-administracji służącego opłacaniu stawek celnych oraz jego integracja z systemami platform e-commerce.

Według Nowackiego, dzięki równoległemu wprowadzeniu nowoczesnego i przyjaznego klientom systemu do opłacania ceł, łatwiejsza będzie kontrola, ewentualne opodatkowanie i clenie przesyłek pocztowych z rynków pozaunijnych. "Dzięki temu Skarb Państwa może zyskać rokrocznie ponad 2 mld zł" - uważa Nowacki.

ZPP postuluje, aby wykorzystać unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy po kryzysie COVID-19 na wprowadzanie rozwiązań właśnie w zakresie e-administracji celnej i podatkowej.

"Przed Polską są także prace związane z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego, unijnych reguł dotyczących zasad zawierania umów na odległość oraz skuteczne egzekwowanie standardów obowiązujących na terenie Wspólnoty" - dodaje Palutkiewicz.

W raporcie zwrócono także uwagę na konieczność ustanowienia w państwach Unii Europejskiej przez sprzedawców spoza UE przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za prawidłową egzekucję przepisów konsumenckich, czy podjęcie przez Pocztę Polską działań ułatwiających polskim eksporterom sprzedaż produktów na rynkach pozaunijnych (szczególnie chińskim) w kanale e-commerce. W opinii Związku pozwoliłoby to osiągnąć Poczcie Polskiej dodatkowe przychody.

ZPP apeluje również o zainicjowanie i aktywne uczestnictwo Polski w reformie systemu opłat pocztowych z Chin obowiązujących w ramach Światowego Związku Pocztowego (UPU). Działanie to powinno być prowadzone zarówno na forum unijnym, jak również innych forach międzynarodowych.

"Na skutek wdrożenia naszych rekomendacji, ograniczone zostanie zjawisko nieuczciwej konkurencji ze strony chińskich sprzedawców i platform e-commerce. Zapewniona zostanie ochrona polskiego konsumenta na równym poziomie, bez względu na lokalizację platformy zakupu. Dzięki temu konkurencja polskich i zagranicznych sprzedawców oraz platform sprzedaży online odbywać się będzie na równych zasadach, a polskie podmioty działające w branży e-commerce będą miały równe szanse na ekspansję na rynkach międzynarodowych" - podsumowuje Nowacki.