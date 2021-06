ZPP: Wzrost PKB w tym roku wyniesie 4 proc., a w przyszłym 5,1 proc.

Wzrost gospodarczy w 2021 roku wyniesie 4 proc. a w przyszłym 5,1 proc. – wynika z prognozy, który opublikował w czwartek Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Zgodnie z przewidywaniami związku bezrobocie w tym roku wyniesie 6,1 proc. a w przyszłym spadnie do 5,9 proc.

"Dynamicznie zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna bezpośrednio oddziałuje na kondycję sektora przedsiębiorstw. Celem dokładniejszego zrozumienia procesów zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw ZPP postanawia publikować swoją własną prognozę ekonomiczną na dwa kolejna lata" - napisano w czwartkowej informacji prasowej ZPP.

Z prognozy wynika, że wzrost PKB w 2021 roku wyniesie 4 proc., a w roku 2022 roku będzie to 5,1 proc. Bezrobocie spadnie z 6,1 proc. w tym roku do 5,9 proc. w roku przyszłym. Tegoroczną inflację ZPP prognozuje na 4 proc., a w przyszłym roku spodziewa się jej spadku do 3,1 proc. Stopa inwestycji w tym roku ma sięgnąć 16 proc. PKB, a w roku przyszłym wzrośnie do 17,2 proc.

"Na podstawie wyników prognozy na lata 2021-2022 można wskazać na trzy czynniki, które w największym stopniu będą wpływać na kondycję przedsiębiorstw w tym czasie: silne załamanie inwestycji przedsiębiorstw w okresie kryzysu i przyszłe oddziaływanie pokryzysowych pakietów proinwestycyjnych kierowanych do konkretnych branż; presja płacowa jako efekt wysokiej inflacji, niedopasowania struktury podaży do popytu na zmieniającym się rynku pracy i niskiej stopy bezrobocia; niejednorodna inflacja silniej uderzająca w sektory przemysłowe i te które nie mogą swobodnie kształtować cen sprzedaży swoich produktów i usług lub łatwo renegocjować umów" - napisano w informacji ZPP.

