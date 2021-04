ZPPHiU o zapowiedzi w regulacji czynszów w obiektach handlowych: potrzebujmy zobaczyć przepisy

Trudno odnieść się do zapowiedzi przedstawionych w czwartek dotyczących wsparcia firm, mających kłopoty z zapłatą czynszu najmu w obiektach handlowych; dopóki nie zobaczymy przepisów, nie wiemy, jak to ma działać w praktyce - przekazał PAP Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

"Trudno w tej chwili odnieść się do zapowiedzi przedstawionych przez premiera dotyczących wsparcia dla firm, które mają kłopoty z zapłatą czynszu najmu i nie mogą wynegocjować ulg od właścicieli nieruchomości" - przekazała w komentarzu dyrektor generalna ZPPHiU Zofia Morbiato.

Jak wynika z czwartkowych informacji KPRM, w okresie obowiązywania zakazów prowadzenia działalności, obiekty handlowe o pow. 2000 m kw. otrzymają automatyczną obniżkę czynszu. Zapłacą o 80 proc. mniej, a przez pierwsze trzy miesiące po ustaniu zakazu kwota opłat najmu będzie zmniejszona o 50 proc.

Dyrektor generalna ZPPHiU zastanawia się, jak miałyby wyglądać koszty wspólne, a także opłaty marketingowe należne według umów podpisanych przed pandemią.

"Dopóki nie zobaczymy jednoznacznych przepisów, nie wiemy, jak to ma działać w praktyce. Co bowiem oznacza zapowiadana obniżka 80 procent w czasie zamknięcia? Przecież to jest podważenie artykułu 495 Kodeksu Cywilnego. Przepis jednoznacznie określa, że w przypadku, kiedy nie ma możliwości świadczenia, bez odpowiedzialności stron, nie jest możliwe żądanie świadczenia wzajemnego. Jak zatem ma się do tego zapowiadana obniżka?" - wskazuje Morbiato.

Jednocześnie podkreśla, że przedsiębiorstwa handlowe nie mogą płacić czynszu w przypadku, gdy nie generują przychodów, bo działalność w centrach jest zakazana.

Jak zaznaczono w informacji KPRM, "planowane są zmiany w prawie, które zniosą obowiązek wydłużenia umowy najmu o 6 miesięcy za każde uzyskanie zwolnienia z czynszu w okresie zamknięcia". Z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej premiera wynika również, że wynajmujący będą mieli prawo ustalenia wyższej wartości czynszu w przypadku wykazania, że skala obniżki jest niewspółmierna do rzeczywistych szkód najemcy. "Firmy będą mogły liczyć również na pomoc prawną w zakresie obowiązujących rozwiązań prawnych umożliwiających uzyskanie obniżki czynszu. Polski Fundusz Rozwoju uruchomi program doradztwa i szkoleń" - czytamy.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług został powołany do życia 18 marca 2020 r. jako grupa kilkudziesięciu polskich przedsiębiorców. Skupia 150 firm i ponad 205 000 pracowników.

