ZPPHiU: tegoroczny okres przedświąteczny to nawet 65 proc. mniej wizyt w sklepach niż rok temu

Pomimo okresu przedświątecznego spadki odwiedzalności w centrach handlowych to nawet 65 proc. rdr, natomiast spadki obrotów w niektórych przypadkach zbliżyły się do 60 proc. - podał w piątek Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

Jak podał Związek po ponownym otwarciu centrów handlowych w weekend 28 listopada oraz w weekend mikołajkowy, spadki wizyt w sklepach i obrotów są w niektórych przypadkach znaczące.

Z danych Związku wynika, że spadki odwiedzalności w sobotę 5 grudnia 2020 (w stosunku do soboty 7 grudnia 2019) wahają się od 65 proc. do 7 proc.

Rozpatrując dane dotyczące obrotów w analogicznym czasie, wahały się one od -58 proc. do +8 proc. - czytamy.

Według Związku przytaczanie danych uśrednianych może powodować błędną interpretację i zaburzać właściwy obraz sytuacji, co Związek uważa za niewskazane. "W oczywisty sposób w okresie przedświątecznym "uprzywilejowane" są branże związane z szeroko pojętymi przygotowaniami do Świąt i zakupami prezentowymi" - podano.

W ocenie ZPPHiU ciekawe spostrzeżenia przyniosły wyniki dotyczące niedzieli handlowej 6 grudnia. "Ruch był mniejszy niż spodziewany, ale suma wyników za cały weekend z niedzielą była lepsza niż tydzień wcześniej 28 listopada, tuż po ponownym otwarciu centrów handlowych" - wskazano.

"Ruch zakupowy rozkładający się na więcej dni to realna szansa dla handlu na powolne odbudowywanie strat. Widać po weekendzie mikołajkowym, że konsumenci rozplanowali swoje wizyty na cały tydzień. Potrzeba niedziel handlowych jest więc wyraźna i uzasadniona realną koniecznością rozładowywania ruchu w dni powszednie" - ocenił zarząd ZPPHiU.

Według organizacji, sklepy zapewniają maksimum dbałości o przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz edukacji odwiedzających w zakresie bezpieczeństwa. Na nośnikach dostępnych w sklepach są prowadzone intensywne działania informacyjne, a personel jest wyszkolony i przygotowany do obsługi z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Z obserwacji ZPPHiU wynika, że konsumenci z rozsądkiem i odpowiedzialnością przyjmują obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego. Panuje atmosfera zrozumienia: kupujący przychodzą na zakupy pojedynczo, w maseczkach, dezynfekują ręce i utrzymują stosowny dystans. Zakupy są ewidentnie planowane, a wizyty w sklepach zlokalizowanych w centrach handlowych przemyślane i celowe - czytamy.

ZPPHiU poinformował, że liczne kontrole wypadają pozytywnie i nie wykazują uchybień. "Inspekcje przeprowadzane dotychczas w naszych placówkach w ciągu ubiegłego tygodnia wykazały, że jedynie niecałe 0,5 proc. z 2575 skontrolowanych sklepów w ponad 400 centrach handlowych zostało ocenione negatywnie" - podano.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysięcy pracowników.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzaniem nowych ograniczeń podczas epidemii, od 7 listopada rząd zamknął m.in. sklepy, kina o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. w galeriach i centrach handlowych. 21 października premier Mateusz Morawiecki poinformował o otwarciu od 28 listopada sklepów i punktów usługowych w galeriach i parkach handlowych, jednak w ścisłym reżimie sanitarnym.

Zgodnie z wytycznymi, w sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit osób - maksymalnie 1 klient na 10 mkw. w mniejszych placówkach i 15 mkw. dla jednego klienta w dużych sklepach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ograniczeniu handlu w niedziele, w 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał jeszcze w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, tj. 13 i 20 grudnia.

Zapis o incydentalnym przywróceniu handlu w niedzielę, 6 grudnia br. znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak podkreślano w uzasadnieniu do zmiany, "okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna. Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej".