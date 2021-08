Zakładamy, że pomimo nadchodzącej czwartej fali handel nie zostanie zakłócony lockdownem - wskazuje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). Dodaje, że rośnie liczba osób zaszczepionych, a branża wciąż nie odrobiła strat po ostatnich ograniczeniach.

"Powołując się na dotychczasowe doświadczenia i brak jednoznacznego związku pomiędzy funkcjonowaniem sklepów w galeriach handlowych a wzrostem liczby zachorowań, oczekiwalibyśmy powściągliwości w podejmowaniu przez rząd drastycznych decyzji dotyczących handlu w kontekście nadchodzącej czwartej fali pandemii" - podaje zarząd ZPPHiU.

"Zakładamy, że pomimo nadchodzącej czwartej fali handel nie zostanie zakłócony lockdownem. Branża nadal odrabia straty po poprzednich przerwach w prowadzeniu normalnej działalności, więc każda kolejna będzie blokowała czy spowalniała proces rekonwalescencji" - podkreśla.

Przypomina, że podczas poprzednich fal pandemii, centra handlowe i prowadzone w nich sklepy dobrowolnie nałożyły na siebie najwyższy rygor sanitarny.

ZPPHiU wskazuje, że coraz więcej Polaków jest zaszczepionych, a tym samym zwiększa się odporność zbiorowa. "Do tego dochodzą nawyki klientów sklepów, którzy przyzwyczaili się i respektują zasady reżimu, co sprawia, że poziom bezpieczeństwa jest wystarczający by handel funkcjonował bez zakłóceń" - podaje.

Jednocześnie Związek apeluje do wszystkich klientów o ostrożność, a do rządzących, o działania wspierające powszechny program szczepień.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług skupia 150 firm i ponad 205 000 pracowników.