ZPUE powiększa pakiet akcji własnych. Kurs rośnie

ZPUE, które jest producentem urządzeń dla elektroenergetyki nabył wczoraj w ramach transakcji pakietowej 248.014 akcji własnych na okaziciela po cenie 390 zł za jedną akcję. W czwartek notowania spółki rosną o 30 procent.

Nabyte akcje stanowią 17,71 procent udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniają do wykonywania 248.014 głosów, co stanowi 13,78 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Po transakcji ZPUE posiada łącznie 579.986 akcji własnych stanowiących 41,43 procent udziału w kapitale zakładowym spółki. Uprawniają je one do wykonywania 579.986 głosów, co stanowi 32,22 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wcześniej ZPUE rozpoczęło przegląd możliwych opcji dotyczących przyszłości spółki. - ZPUE rozważa i jest otwarta na szereg możliwych kierunków rozwoju, które mogą obejmować pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego lub podział przez wydzielenie i sprzedaż ZCP lub przeprowadzenie potencjalnej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu ZPUE, w tym emisją nowych akcji skierowana do konkretnego inwestora – podano w komunikacie.

Inwestorzy bardzo pozytywnie zareagowali na informację o skupie akcji własnych. W czwartek walory ZPUE drożeją o 30 proc. przy obrocie na poziomie 1,3 mln zł. Za jeden papier trzeba zapłacić 376 zł.

