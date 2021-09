Zrobili z bitcoina krajową walutę. Mogą tego pożałować

„Dzień Bitcoina” w Salwadorze, czyli przyjęcie waluty cyfrowej jako prawnego środka płatniczego w zubożałym kraju Ameryki Północnej, zakłóciły protesty uliczne, usterki techniczne i ekstremalny spadek wartości budzącej kontrowersje kryptowaluty - relacjonuje portal cnn.com.

Pod koniec lipca agencja Moody's Investors Service przesunęła dług Salwadoru w stronę aktywów „śmieciowych”, powołując się na „pogorszenie jakości kształtowania polityki”, w tym decyzję rządu o przyjęciu bitcoina jako prawnego środka płatniczego.Agencja Moody's potwierdziła, że ​​kraj pozostaje podatny na wstrząsy finansowe, które mogą zagrozić zdolności rządu do spłaty wierzycieli począwszy od stycznia 2023 roku. Oznacza to, że Salwador prawdopodobnie będzie potrzebował kolejnego wsparcia ze strony MFW.Inne kraje powinny podążać za Salwadorem z najwyższą ostrożnością – podkreśla MFW, wzywając rządy do korzystania z nowych cyfrowych form pieniądza tylko wtedy, gdy mogą one zachować stabilność finansową.„Próba uczynienia kryptoaktywów walutą krajową jest niewskazanym skrótem” – ostrzega MFW.Czytaj: "Kupuj bitcoina, jeśli jesteś gotów stracić wszystkie swoje pieniądze"