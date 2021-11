Źródło w LOT: personel pokładowy otrzymał propozycję powrotu do pracy na pełen etat

Członkowie personelu pokładowego PLL LOT otrzymali w piątek propozycję powrotu do pracy na pełen etat - dowiedziała się PAP ze źródła w spółce. Oznacza to m.in. możliwość wyższych zarobków w zależności od rozwoju siatki połączeń przewoźnika oraz dodatkowe uprawnienia emerytalne.

Informację PAP potwierdził w piątek rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Jak przekazało PAP źródło, "członkowie personelu pokładowego PLL LOT otrzymali dziś propozycję powrotu do pracy na pełen etat". "W praktyce oznacza to wyższe pensum, możliwość wyższych zarobków w zależności od rozwoju siatki i odbudowy rynku lotniczego, a także dodatkowe uprawnienia emerytalne" - przekazało źródło w spółce. Jak dodano, dotyczy to prawie 400 osób.

LOT obniżył wymiar etatu dla większości personelu pokładowego około 1 października 2020.

Pensum, to gwarantowana miesięczna liczba godzin dla personelu pokładowego.

"Możliwość znacznego polepszenia warunków zatrudnienia jest pochodną prognoz, które mówią o stopniowej odbudowie rynku lotniczego od połowy przyszłego roku i konieczności konkurowania o pracownika z pracodawcami z innych sektorów gospodarki" - przekazało źródło.

Spółka podkreśla, że lotnictwo jest jedną z tych branż, które wciąż zmagają się z presją covidowego kryzysu. PLL LOT szacuje, że liczba przewiezionych w tym roku pasażerów będzie o ponad połowę niższa niż w 2019 r.

LOT, zgodnie z założeniami zatwierdzonymi także przez Komisję Europejską w planie pomocy publicznej, spodziewa się powrotu na ścieżkę wzrostu, co ma pozwolić przewoźnikowi spłacić zadłużenie zaciągnięte w ramach pomocy publicznej.

30 grudnia 2020 r. spółka zawarła umowę pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych przyjętego przez Radę Ministrów 21 grudnia 2020 r. Pożyczka została udzielona w kwocie 1 mld 800 mln zł i została wypłacona spółce zgodnie z zapisami umowy. 31 grudnia ub.r. wpłynęła do spółki pierwsza transza pożyczki w wysokości 893 mln 682 tys. zł. Spłata pożyczki rozpocznie się od 30 grudnia 2023 r. Druga transza pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju w wysokości 906 mln 318 tys. zł wpłynęła do spółki 21 stycznia 2021 r.

Akcjonariuszami PLL LOT jest Skarb Państwa, posiadający 69,30 proc. udziałów oraz Polska Grupa Lotnicza z 30,7 proc. udziałami.

