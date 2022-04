Zrzeszenie międzynarodowych przewoźników: zakaz przejazdu powinien dotyczyć wszystkich przewoźników

Zapowiedziany przez przewodniczącą KE zakaz przejazdu dla rosyjskich i białoruskich ciężarówek powinien dotyczyć wszystkich przewoźników do czasu unormowania się sytuacji na Ukrainie - powiedział PAP prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek.

"Nie wyobrażam sobie, żeby blokada transportu drogowego dotyczyła tylko białoruskich i rosyjskich przewoźników. Jestem za tym, żeby zamknięcie wschodniej granicy UE dotyczyło firm transportowych ze wszystkich państw, a przede wszystkich tych, które ignorują wprowadzone do tej pory sankcje na Rosję, burząc w ten sposób solidarność UE" - wskazał szef ZMPD.

Buczek zaznaczył też, że politycy, którzy będą ustalali szczegóły blokady transportu drogowego, powinni wziąć pod uwagę bezpieczeństwo kierowców pracujących w polskich firmach, a którzy są obecnie w drodze, np. z Mongolii i Kazachstanu, i muszą wrócić do kraju. Powiedział, że już teraz są oni wypytywani przez służby rosyjskie np. o to, czy w ich domach przebywają uchodźcy z Ukrainy i jaki jest ich osobisty stosunek do wojny.

"To są działania o charakterze represyjnym" - podkreślił. "Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia możemy spodziewać się bardzo restrykcyjnych odpowiedzi od drugiej strony, niestety, włącznie z konfiskatą pojazdu" - dodał.

Buczek powiedział też, że wojna w Ukrainie w sposób znaczący odbija się na kondycji branży transportowej, a zwłaszcza na kilku tysiącach firm, które przez ostatnie lata wyspecjalizowały się w przewozie towarów na rynki wschodnie. Wskazał, że przed wojną wykonywały one ok. 220 tys. przejazdów przez Rosję.

"Od samego początku opowiadaliśmy się za ograniczaniem przekraczania granicy do Rosji, ale uważamy, że zakaz powinien objąć przewoźników ze wszystkich krajów" - zaznaczył rozmówca PAP. Wyjaśnił, że jeżeli granica będzie administracyjnie zamknięta dla wszystkich, to istnieje duża szansa na to, że omijanie sankcji po to, by towary do Rosji były jednak dostarczane, będzie bardzo mocno utrudnione, jeżeli wręcz niemożliwe.

W ramach kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji, w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę, szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen ogłosiła we wtorek, że KE zaproponuje m.in. wprowadzenie zakazu dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych.

Unijne restrykcje mają też dotyczyć zakazu importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie; całkowitego zakazu transakcji w przypadku czterech kluczowych banków rosyjskich, w tym drugiego co do wielkości banku VTB; zakazu wstępu do portów UE dla statków rosyjskich i obsługiwanych przez Rosję; czy zakazu udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich UE. Ograniczenia miałyby również objąć kolejne osoby związane z rosyjskim reżimem. Sankcje UE wymagają jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego br.

