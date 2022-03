Żubrówka, Soplica czy Absolwent wracają w polskie ręce. Zamieszanie z bojkotem rosyjskich alkoholi

Internauci prowadzą akcje bojkotujące rosyjskie produkty, jakie dostępne są na polskim rynku. Chodzi m.in. o kosmetyki i alkohole produkowane czy dystrybuowane przez firmy z rosyjskim kapitałem. To reakcja na wywołaną przez Rosję wojnę na Ukrainie. Jeden z bojkotów dotyczył napojów będących do niedawna w portfolio należącego do rosyjskiego miliardera Roustama Tariko właściciela Roust Corp. Jednak wtedy, gdy nawoływania do rezygnacji z zakupu tych alkoholi się nasiliły, rynek obiegła informacja o sfinalizowaniu kupna m.in. Spółki CEDC International przez Maspex z Wadowic. To krajowy potentat spożywczy, o mocnej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przejęcie CEDC to jedna z największych transakcji na polskim rynku alkoholi.

W jej wyniku największe w tym regionie przedsiębiorstwo spożywcze umocniło jeszcze bardziej swoją pozycję, gdyż w polskie ręce z powrotem trafią legendarne marki – zauważa Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Rynek i opinia publiczna wymaga szybkiego uaktualnienia danych, by konsumenci mieli aktualną wiedzę, które produkty są rosyjskie lub białoruskie, a które mają polskie pochodzenie.

Kompletna zmiana na krajowym rynku

Kultowe, polskie marki powracają w rodzime ręce

Które marki alkoholi nadal rosyjskie?

CEDC i Maspex – fuzja liderów

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl